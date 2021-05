un-flirt-tra-sophie-codegoni-e-gianluca-de-matteis,-ex-collega-di-trono?-risponde-l’ex-tronista

Che cosa sta accadendo tra Sophie Codegoni e Gianluca De Matteis?, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne? Circolano da tempo in rete una serie di ipotesi relative a una possibile simpatia nata tra i due una volta terminato il loro trono. Solo indiscrezioni per il momento, nulla che i diretti interessati avessero mai commentato. Fino a oggi quando, durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Gianluca è stato invitato a dire la sua sulla questione.

Che cosa ha detto Gianluca De Matteis

Interrogato a proposito del suo rapporto con Sophie, Gianluca ha lasciato aperto ogni ipotesi. Non ha negato di trovare attraente l’ex collega di trono, né che in futuro il loro rapporto possa cambiare: “Abbiamo un rapporto stupendo, ci sentiamo spesso, tanto che è venuta a Roma e ci siamo visti. Siamo amici. Se la vedo come una ragazza per me? Non ci siamo mai vissuti nella quotidianità…non saprei. Ma è una bellissima ragazza, quindi mai dire mai. Se ci conoscessimo più a fondo, non so cosa potrebbe succedere. Le vie del Signore sono infinite”.

in foto: Sophie Codegoni

Sophie single dopo Matteo Ranieri, Gianluca ha lasciato il trono senza scegliere

Ma le indiscrezioni a proposito di una simpatia tra i due continuano a moltiplicarsi, soprattutto sui social. Non ci sono foto o prove a sostegno di tali ipotesi ma, se anche un flirt fosse realmente in corso, nessuno dei due rischierebbe di incappare in una situazione scomoda. Gianluca De Matteis ha lasciato il trono di Uomini e Donne da mesi, e lo ha fatto senza scegliere. Aveva ammesso di non aver incontrato in tv nessuna corteggiatrice in grado di attrarlo sinceramente. Sophie, a differenza dell’ex collega, ha lasciato il trono scegliendo Matteo Ranieri ma la loro relazione è durata solo una manciata di settimane prima di concludersi. Anche lei, come Gianluca, adesso è single.