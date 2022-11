Un grande successo per “Alambicco Talks” al teatro “Alfieri di Asti”

Un grande successo ieri per Alambicco Talks al Teatro Alfieri di Asti, una giornata dedicata al business del futuro delle PMI, un evento realizzato da Alambicco Academy in collaborazione con Thyper. Un meeting di respiro nazionale, pensato e organizzato dai coniugi Gabriele Zanon (rettore Alambicco / AD Be4 Innovation) e Rita Pierandrea (AD Alambicco Academy e dottore commercialista) e moderato dalla giornalista Gabriella Chiarappa Brand Ambassador – Online Reputazione Manager della privacygarantita.it società di web reputation Italina . Al centro del Talks il sistema delle PMI, il vero motore dell’economia italiana, che assorbe l’82% dei lavoratori sviluppando un fatturato superiore ai 2000 miliardi di euro è più forte della crisi e orientato alla crescita. Malgrado le avversità il 75% degli imprenditori investirà sulla trasformazione tecnologica e digitale della propria azienda.

Un appuntamento di confronto, che ha segnato un nuovo inizio per il futuro della PMI: impresa futura, gestire, comunicare, valorizzare. I temi toccati: Il governo del cambiamento; Economia e spiritualità; Esg e governance a supporto della crescita delle PMI; Risorse, innovazione e strategia: l’importanza della formazione continua; L’impresa 4.0: strategia, organizzazione e ottimizzazione dei processi; Cybersecurity e digitalizzazione: è una mission impossibile?

Alla densa platea di imprenditori sono stati dati spunti di riflessione su metodi e strumenti per affrontare il cambiamento in corso del sistema economico nazionale e mondiale. Dichiara Gabriele Zanon: Un mare agitato da tante tensioni che non si possono fermare ma che ci si può preparare a fronteggiare”.

Tra i vari interventi, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, in apertura dell’evento dichiara: “Il Piemonte è ricco di imprenditori capaci. Due grandi piemontesi ci hanno lasciati, Merlo e Gancia. Credo che il loro esempio debba essere conosciuto e usato come strategia per fare bene. Oggi serve essere capaci, non solo imprenditori, ma anche visionari”. All’appuntamento presenti oltre 400 imprenditori, la Regione Piemonte, la Provincia, Città di Asti, Camera di Commercio, Unione Industriale, l’Ordine dei Commercialisti e studenti. Tra i principali temi del webinar il cambiamento, la digitalizzazione, la formazione e la green policy.

Tra i vari partecipanti al Talks ricordiamo.

Maurizio Rasero: Presidente della Provincia e Sindaco di Asti.

Gianpaolo Coscia: Presidente Camera di Commercio AT-AL

Andrea Amalberto: Presidente Unione Industriale di Asti.

Giovanni Bosticco: Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili

Fabio Carosso: Vicepresidente della Regione Albina Ambrogio: Founder confini Giuseppe Muriglio di Thyper Studio

Rudi Bandiera INNOVATORE, AUTORE DI 5 LIBRI, SPEAKER E PRESENTATORE, DOCENTE DEFINITO DA LINKEDIN UN TOP VOICE

Il Fondatore di Your Group il Dott. Andrea Pietrini,

la dott.ssa Graziella Bordone fondatrice di Page 93,

il dott. Erik Maurice AD di Cahra

Giuseppe Fabbri AD della Bonifanti

Claudio Bartolotto Bartolotto Group

Stefano Bortolato della Makhymo

ing. Gianluca Vadruccio Direttore BU presso Orazero

dott. Andrea Boscato

Aldo Bottoli

Carlo Bosticco

Gianluca Brizio

Padre Gianmaria Polidoro

Mata