Un gruppo di esperti si batte per riconoscere i danni all’ambiente crimini contro l’umanità

Trovato un accordo sul reato di “ecocidio”, che sarà presentato alla Corte penale internazionale perché sia riconosciuto al pari di crimini di guerra e genocidio

(Foto: Barcroft Media/Getty Images)

Presto il reato di ecocidio potrebbe essere inserito all’interno dei crimini perseguibili dalla Corte penale internazionale (Cpi). Dopo sei mesi di lavoro, un gruppo di avvocati esperti di diritto internazionale ha prodotto una definizione formale di “ecocidio”, destinata a essere adottata dalla Cpi per perseguire le azioni più sconsiderate e dannose contro l’ambiente.

Oggi le devastazioni dell’ambiente causate dagli esseri umani non rientrano tra i crimini internazionali e la Cpi può esaminare questi casi solo in base agli effetti provocati sulle persone. Tuttavia i danni ambientali causati negli ultimi decenni dalle industrie o dagli stati, sono tra i maggiori responsabili dell’attuale emergenza climatica e dei pericoli connessi. Per questo la fondazione Stop Ecocide ha riunito un panel composto da alcuni dei maggiori esperti di giustizia climatica e diritto internazionale, al fine di formulare una definizione di ecocidio che possa arginare i danni provocati dagli esseri umani al pianeta Terra.

Il gruppo è composto da 12 membri provenienti da tutto il mondo ed è coordinato da Philippe Sands, un avvocato che ha affrontato cause incardinate davanti alla Cpi e alla Corte europea di giustizia, e da Dior Fall Sow, ex procuratrice internazionale delle Nazioni Unite. Nei sei mesi di lavoro gli avvocati sono stati assistiti da esperti esterni e hanno raccolto idee attraverso una una consultazione pubblica che ha coinvolto centinaia di partecipanti provenienti da diverse prospettive politiche, legali o etniche. Finalmente lo scorso 23 giugno è stato raggiunto il consenso sul testo finale della definizione di ecocidio come crimine internazionale, con la speranza che possa essere la base su cui emendare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Se adottato dai membri della Cpi, l’ecocidio diventerebbe il quinto reato perseguito dalla Corte, insieme ai crimini di guerra, ai crimini contro l’umanità, al genocidio e al crimine di aggressione. Inoltre, sarebbe il primo nuovo crimine internazionale riconosciuto dopo il processo di Norimberga ai gerarchi nazisti.

La formulazione proposta da Stop Ecocide definisce “ecocidio” l’insieme di “tutti quegli atti illegali o sconsiderati, commessi con la consapevolezza di poter causare gravi danni ambientali, diffusi o a lungo termine”. Secondo Sands, professore dell’University College di Londra e coordinatore del progetto, la nuova definizione è particolarmente originale e innovativa, perché introduce un approccio non antropocentrico nel diritto internazionale, mettendo l’ambiente e non l’essere umano al centro della sua attenzione. “La cosa più importante di questa iniziativa – ha detto al Guardian – è che fa parte di un più ampio processo di trasformazione della coscienza pubblica, in cui si riconosce che siamo in relazione con il nostro ambiente, che il nostro benessere dipende dal benessere dell’ambiente e che dobbiamo usare vari strumenti, politici, diplomatici ma anche legali per ottenere la protezione dell’ambiente naturale”.

Alcuni membri del panel, ha ricordato Sands, avevano spinto affinché la definizione menzionasse esplicitamente il cambiamento climatico, ma la proposta non è stata accettata per rendere più difficile per paesi e aziende opporsi alla nuova legge. Potenziali esempi di ecocidio possono essere gli incidenti nucleari, le grandi fuoriuscite di petrolio o la deforestazione dell’Amazzonia o l’uccisione di una specie protetta come il rinoceronte bianco.