“Un guet-apens” : dévastée, Coline Berry brise le silence dans un message choc

C’est un retournement de situation à laquelle elle ne pouvait pas s’attendre. Après avoir déposé plainte contre son père, Richard Berry, pour des accusations d’inceste pendant son enfance, Coline Berry s’est finalement retrouvée sur le banc des accusés. La raison ? L’ancienne compagne de l’acteur français, Jeane Manson, a riposté en portant plainte à son tour pour diffamation. Ce procès, qui a eu lieu ce vendredi 1er avril, a été exécuté dans un climat très particulier.

Évidemment présents, Richard Berry et sa nouvelle épouse ont fait parler d’eux. Et notamment cette dernière : à la fin de l’audience, Pascale Louange a giflé Coline Berry, hors d’elle. Un geste qui a directement fait réagir l’avocate de la fille de Richard Berry, déclarant qu’il était “inacceptable”. Mais l’auteure de la gifle a simplement rétorqué que “les insultes sont de la violence”. Alors que Coline Berry a été jugée coupable de diffamation à l’encontre de son ancienne belle-mère, elle a annoncé vouloir faire appel. Mais n’a jamais évoqué à nouveau le geste de violence physique dont elle avait été victime. Du moins, jusqu’à aujourd’hui.

Coline Berry : “Ces méthodes sont abjectes !”

Car ce vendredi 15 avril, Coline Berry a enfin brisé le silence. Abattue par la décision de la justice, elle a publié un long message en story de son compte Instagram. Le voici : “27.000 euros. Voilà la sanction pour avoir osé dénoncer ce que j’ai subi dans ma chair. Voilà la sanction du tribunal d’Aurillac, où se situe le cabinet de l’avocat de la plaignante, ancien conseil de Dieudonné. Pendant plus de dix heures, j’ai subi les calomnie du clan organisé autour de mon père pour tenter de discréditer ma personne, ma mère et la famille que j’ai construite”.

Lancée, Coline Berry a balancé tout ce qu’elle avait sur le coeur. “Rien ne nous a été épargné : mythomanie, alcoolisme, folie, même antisémitisme. Tout était bon pour tenter de me faire taire, pour me faire passer pour quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il dit et faire pression sur une enquête pénale en cours à Paris. Il a même été décidé dans la soirée de me frapper, dans un guet-apens organisé, pour être sûr de m’intimider, et physiquement cette fois. Ces méthodes sont abjectes“. Désormais, pour avoir justice, Coline Berry doit ronger son frein jusqu’à la délibération du procès contre son père.

