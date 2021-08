un-hater-di-sangiovanni:-“un-cantante-serio-come-gigi-d’alessio-non-si-tinge-le-unghie,-sei-un-pagliaccio”-(foto)

Sangiovanni aspramente criticato da un hater Sangiovanni, secondo classificato della 20esima edizione di Amici, qualche giorno fa ha realizzato un servizio fotografico per OutPump. Naturalmente, come era prevedibile, ha attirato a sé anche tantissime critiche per aver indossato degli abiti rosa. Fra i tanti commenti negativi ricevuti uno in particolare scritto da un hater ha […]

