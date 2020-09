Un imperdibile concerto intimo con Marco Masini e la super ospite Federica Camba

Un concerto decisamente da non perdere quello di questa sera alla Cavea Auditorium Parco della Musica con Marco Masini che ha definito questo appuntamento come “un concerto intimo, un incontro tra amici”, un live piano e voce, che si preannuncia, sorprendente, denso di emozioni e pieno di sorprese, come l’ospite speciale che salirà sul palco, la talentuosa cantautrice Federica Camba. Un’artista che Masini stima molto e che ha scritto con Lui vari brani come: “Che giorno è” e “Il Confronto”. La Camba in questo momento è in grande ascesa con l’uscita del suo singolo “Facci Caso”. Ad un mese e poco più dalla pubblicazione dello splendido singolo (etichetta Da 10 Production), si conferma già successo dell’estate 2020, in radio e in digitale.

Una vita in viaggio quella di Federica Camba, cittadina del mondo. Le sue canzoni, scritte per grandi artisti come Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Nek, Emma, Marco Masini, Elodie, Annalisa e Gianni Morandi, hanno venduto più di 10 milioni di copie attraversato i continenti. Una serata all’insegna delle sorprese, decisamente entusiasmante, nonostante i distanziamenti, una nuova dimensione decisamente più intima, come dice lo stesso Masini – “un racconto, un viaggio, una chiacchierata tra amici”- , un ritorno all’origine dell’artista, una scaletta che riproporrà, sia i brani classici che quelli più di nicchia, un percorso che racchiude la grande carriera dell’artista e non solo.

Una cosa è certa è decisamente un appuntamento da non perdere, dove protagonista è senza ombra di dubbio la buona musica, quella che fa sognare e fa emozionare.

Un binomio perfetto che si firma, con le note inconfondibili dello strepitoso Marco Masini e la straordinaria Federica Camba.

Gabriella Chiarappa