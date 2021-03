Un importante riconoscimento per Stefano Zambon, professore ordinario di economia aziendale del dipartimento di economia e management dell’Università di Ferrara. Alla nomina di qualche anno fa a presidente di WICI Europe (World Intellectual Capital Initiative Network for Europe), di cui Unife è membro fondatore, ora associa il prestigioso incarico di “Deputy-Chairman” del WICI Network globale, a partire dal 1° luglio 2013 e per i prossimi due anni. Il WICI Network si occupa di business reporting, che, come spiega lo stesso Zambon: «include, oltre alle tradizionali informazioni finanziarie, anche informazioni quali-quantitative sulla capacità da parte delle imprese di generare in modo sostenibile valore nel tempo e sui rischi connessi.» Un argomento sempre più importante per chi si occupa di management aziendale e di analisi finanziaria.

«Il WICI Network – prosegue il professore – mira a fondare un nuovo e più ampio quadro concettuale per il business reporting, capace di rappresentare in modo più soddisfacente le varie dimensioni dei risultati d’impresa, e di fornire una più ampia piattaforma di informazioni non-finanziarie. L’idea di base è quella di costruire un network aperto, nella logica dell’open source e di Wikipedia, cui tutte le entità qualificate e interessate a collaborare possano liberamente aderire e contribuire secondo linee-guida e alla luce di traguardi collettivamente prefissati». Si tratta di un significativo riconoscimento per l’Università di Ferrara, considerando anche che tra i membri del WICI Network globale vi sono enti di grande rilevanza internazionale, quali il Ministero dell’Economia giapponese, l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), la PricewaterhouseCoopers, la Commissione europea e altri.