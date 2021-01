Un martedì 26 gennaio di sorprese per un segno di Acqua. Leggiamo le stelle di Paolo Fox

ARIETE

Cari Ariete, se siete indecisi tra due storie la situazione durante la giornata di domani sarà ancora un po' confusa. A partire da inizio febbraio però Venere tornerà amica. Per quanto riguarda il lavoro, se vi occupate di un'attività potreste ricevere delle belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata favorevole per risolvere qualche problema in amore. Capitolo lavoro: le persone creative e i lavoratori autonomi stanno per sviluppare un progetto interessante. Nuovi incarichi in vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete alla ricerca di nuovi stimoli e questo potrebbe farvi mettere in discussione anche l'amore. Per quanto riguarda il lavoro, le collaborazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti nel prossimo futuro.

CANCRO

Cari Cancro, domani avrete la Luna che transiterà nel vostro segno, per tanto sarà più facile riconoscere l'amore, aprire gli occhi su una situazione. Lavoro? Avrete modo di riflettere su un problema passato rimasto irrisolto, bisognerà sistemarlo. Basta rinvii.

LEONE

Cari Leone, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata che porterà con sé un po' di dubbi in amore, la Luna comunque entrerà nel vostro segno dal 28 gennaio. Prestate attenzione alle spese: usate bene la testa, vale davvero la pena di investire in qualcosa?

VERGINE

Cari Vergine, nel complesso per voi si prospetta una giornata positiva per l'amore, Marte sarà infatti in buon aspetto. Nel lavoro, difficilmente lasciate spazio alle illusioni futili: avete in testa l'obiettivo di costruirvi un grande futuro.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere a febbraio tornerà favorevole, cercate di allargare le vostre conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, per coloro che hanno da tempo un'attività è giunto il momento di sperimentare nuove strade.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani, il transito di Venere rende l'amore ancora positivo ma attenzione perché da febbraio sarà critico. Capitolo lavoro: accusate un po' di stanchezza, avete però la possibilità di risolvere un problema che da tempo vi affligge.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le ultime 48 ore sono state parecchio agitate… Calma. Da giovedì 28 gennaio le cose andranno decisamente meglio. Per quanto riguarda il lavoro, il quadro generale di domani è positivo, dovrete però fare le cose con calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 26 gennaio 2021 – prestate attenzione all'amore, la Luna è in opposizione e potrebbero nascere delle piccole polemiche (probabilmente inutili). Per quanto riguarda il lavoro, dovete capire che circondarsi di persone giuste è la chiave per fare strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (26 gennaio 2021), nelle prossime ore continuerete la vostra ricerca dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro, se possibile cercate di risolvere un problema rimasto in sospeso.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata che potrà regalarvi molte risposte, anche quelle che aspettavate da tempo. Capitolo lavoro: nelle prossime ore potrete ottenere dei risultati, in particolare se dovete risolvere una questione burocratica o legale.

