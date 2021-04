Un medico in famiglia: ricordate la piccola Elena, figlia di Lele? È mamma nella realtà! (FOTO)

Un medico in famiglia ha segnato una generazione intera e ancora oggi la fiction con Lino Banfi ci fa sognare. Oggi Domiziana Giovinazzo, la piccola Elena Martini, figlia di Lele e Alice, è diventata mamma!

Domiziana Giovinazzo ai tempi di Un medico in famiglia

Domiziana Giovinazzo da Un medico in famiglia a mamma

Elena Martini di Un medico in famiglia è in realtà Domiziana Giovinazzo, nata nel 2000. La prima volta che è apparsa sul set al fianco di Lele – Giulio Scarpati – e Alice – Claudia Pandolfi – aveva solamente 10 anni. Successivamente l’abbiamo vista in L’onore e il rispetto, con Gabriel Garko. Oggi la Giovinazzo è lontana dal suo ruolo in Un medico in famiglia e su Instagram ha lanciato un lietissimo annuncio: è diventata mamma! Ringraziando tutti per gli auguri e i regali ricevuti, quella che un tempo era “la piccola Elena Martini” ha dichiarato che il suo primo figlio si chiama Lorenzo.

Chi è il fidanzato di Domiziana Giovinazzo?

Domiziana Giovinazzo è legata a un ragazzo più grande di lei di quattro anni; lui non fa parte del mondo dello spettacolo e convive insieme all’attrice già da tempo. Nella loro casa di Roma, quindi, hanno deciso di allargare la famiglia e hanno fortemente voluto il piccolo Lorenzo. Nei loro progetti, comunque, c’è anche quello di un prossimo matrimonio e ovviamente altri bimbi. Per sposarsi, però, la coppia attenderà che questo delicato periodo di emergenza sanitaria sia definitivamente finito. Condividendo una foto del pancione, Elena Martini di Un medico in famiglia ha scritto:

Io ti prometto che staremo insieme senza cadere



E ogni mio giorno ti appartiene



Ti prometto che



inganneremo anche gli anni



come polvere di stelle filanti



E sarà scritto in ogni testo



Che niente può cambiare tutto questo



Incancellabile



Ogni volta che mi guardi.

Foto: @domiziosa_official [IG]

Prima di essere legata al suo attuale compagno, comunque, la giovane star di Un medico in famiglia ha avuto una storia d’amore proprio con un altro personaggio del cast: la Giovinazzo è stata diversi anni con Riccardo Alemanni, che nella fiction interpretava Tommy Martini, figlio del cugino di Lele Lorenzo (Flavio Parenti).