I pomodorini sono un tipo di pomodoro molto gradito. I piccoli frutti a grappolo sono dolci e saporiti, si prestano a tantissime preparazioni in cucina e sono molto amati dai bambini. Tra le varietà principali, troviamo ad esempio i datterini.

In estate la loro disponibilità, sia nell’orto che nei banchi frutta, è abbondante. Ma in inverno ci troveremo spesso ad avere a che fare con prodotti molto costosi, coltivati in serra o provenienti dall’estero. Quindi per poter gustare dei pomodorini nella pienezza del loro sapore e al costo minore possibile dobbiamo cercare di farne una buona scorta per il resto dell’anno.

Ecco un metodo semplice per conservare i pomodorini da gustare durante tutto l’anno

La prima cosa da fare è scegliere il momento migliore per effettuare l’acquisto o la raccolta, se disponiamo di un orto. Dovremmo farlo nei mesi di luglio o agosto e per fare una scorta adeguata, ci conviene comprarne o raccoglierne dai sette ai dieci kg. Effettuato l’acquisto, provvediamo a completare la maturazione e a fissare gli zuccheri, esponendoli al sole per due giorni. Completata tale operazione, passiamo a eliminare i piccioli e i frutti danneggiati. Laviamo i nostri pomodorini sotto abbondante acqua corrente e, procediamo ad asciugarli delicatamente con un canovaccio.

Predisponiamo dei sacchetti da freezer e, dividiamoli in porzioni da circa 500 grammi ciascuna, in modo da facilitarne l’utilizzo quando serviranno. Poniamo tutti i sacchetti nel congelatore e disporremo, finalmente, della nostra scorta di pomodorini.

Esiste un’interessante variante, ovvero, il taglio dei pomodorini prima di imbustarli. In caso volessimo evitare di utilizzare la plastica, potremo procurarci dei sacchetti in stoffa, che però vanno utilizzati solo nel caso di pomodorini conservarti interi.

Come utilizzarli

I pomodorini, così ottenuti, possono essere utilizzati in due modi differenti. Il primo modo consiste nel cucinarli direttamente congelati. In questo caso vanno aggiunti nella pentola insieme agli altri ingredienti, seguendo una delle tante ricette possibili.

Un secondo metodo si utilizza se vogliamo spellarli. In questo caso li riponiamo in una pentola piena d’acqua bollente per tre o quattro minuti e poi provvederemo a passarli sotto l’acqua fredda. In questo modo le pellicine verranno via miracolosamente. Nelle preparazioni più veloci, possiamo immergere i pomodorini direttamente nella pentola della pasta appena inizia l’ebollizione, provvedendo poi, a pescarli con una schiumarola e a passarli sotto l’acqua fredda.

E quindi, ecco un semplice metodo per conservare i pomodorini da gustare durante tutto l’anno. Ora non ci resta che gustarli, magari, come ingrediente principe, in una semplice spaghettata con una spolverata di parmigiano, per rendere meno tristi le serate di gennaio.

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili QUI»)