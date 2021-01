un-nuovo-anno-all’insegna-del-benessere:-5-buoni-propositi-per-il-2021

Il 2021 è finalmente alle porte ed il desiderio di poter finalmente archiviare questo anno così difficile è fortissimo. E’ giunto il momento di stilare la lista dei buoni propositi per iniziare il nuovo anno con la giusta motivazione!

Buoni propositi per il benessere fisico e mentale (Free-photos/pixabay)

Il 2020 è stato senza alcun dubbio un anno molto particolare, difficile per molti aspetti e certamente diverso dal solito. Per poter salvaguardare la salute abbiamo dovuto rinunciare a molte cose appartenenti alla nostra quotidianità.

Il nuovo anno è ormai alle porte, pronto per regalarci un nuovo inizio. E’ quindi il momento di puntare sul benessere fisico e mentale, ricercando tutto quello che può farci bene.

La salute ed il benessere sono, infatti, i temi centrali dei buoni propositi per il 2021, perché, si sa che prevenire è sempre meglio che curare.

Per questo, ecco dei preziosi consigli per iniziare l’anno nel miglior modo possibile, con un benessere che non sia solamente fisico ma, soprattutto mentale.

Salute fisica e mentale: 5 consigli per il nuovo anno

Prendersi cura di se stessi (silviarita/pixabay)

A volte non ci rendiamo davvero conto di quanto sia importante potersi riservare dei momenti e delle attenzioni esclusivamente per noi stessi. Spesso, prima di realizzare davvero la necessità, si arriva al limite più estremo.

Il 2020 ha davvero messo alla prova la nostra stabilità ed il nostro benessere fisico e psicologico. Per questo motivo, risulta quasi doveroso crearsi dei nuovi e stimolanti obiettivi. Ecco 5 buoni propositi che ti aiuteranno ad iniziare il nuovo anno con la giusta energia.

Pratica attività fisica quotidianamente. Ovviamente non devi passare dall’inattività totale all’attività agonistica da un giorno all’altro. E’ però importante porsi dei piccoli obiettivi per riuscire poi, nel momento in cui sei realmente pronto, a praticare un’attività fisica giornaliera. Questo perché anche una semplicissima passeggiata di 10/15 minuti, rende la tua mente ed il tuo corpo in armonia, facendo allontanare stress ed ansie.

Prenditi cura di te. Quasi mai ci si occupa realmente dei propri bisogni. Un anno così intenso e difficile ha sicuramente lasciato il segno e, a maggior ragione, si dovrebbe ripartire con un nuovo anno all’insegna della cura personale. Non parliamo di un elemento puramente estetico ma bensì di qualsiasi cosa ti faccia stare realmente bene. Un hobby trascurato da tempo, la lettura di un bel libro o semplicemente la visione della tua serie tv preferita. Si tratta di piccole cose che vengono spesso trascurate per i mille impegni quotidiani ma che sono un vero e proprio toccasana contro lo stress.

Inizia un alimentazione sana. Questo non è il classico luogo comune in cui, seguire una dieta ferrea è la regola. Anzi, tutt’altro. Ognuno di noi ha esigenze e caratteristiche fisiche diverse e, proprio per questo motivo, non può esistere una legge alimentare universale. Cerca in base alle tue preferenze ed alle tue esigenze un’ alimentazione sana, con alimenti che possano aiutare il tuo corpo ad affrontare tutti i problemi e gli stress quotidiani. Frutta e verdura a volontà e pasti equilibrati, ricchi di tutti i nutrienti necessari.

Coltiva le amicizie. In un anno come quello passato (e così sarà ancora per un pò) in cui i rapporti sociali sono stati ridotti al minimo, coltiva dei legami. Sembrerà un paradosso ma è proprio in un momento come questo, che risulta necessario tenere strette le persone che davvero contano. Allontana tutti coloro che portano negatività. La tecnologia può aiutarti a stare vicino alle persone che ami.

Dedicati a cose nuove. Imparare cose nuove ed essere sempre curioso ti darà la possibilità di crescere e migliorare. Un ottimo proposito per il nuovo anno è proprio quello di trovare qualcosa di nuovo a cui approcciarti. Un corso da seguire online o un hobby come il decoupage e l’uncinetto. Qualsiasi cosa purché sia realmente approfondito e che ti faccia staccare per un pò dalla tua routine quotidiana.

Iniziare un nuovo anno con dei buoni propositi è sempre il miglior modo per poter partire in maniera energica e fiduciosa. L’augurio è quello di non smettere mai di imparare e coltivare la curiosità. Cosa aspetti, inizia a programmare i tuoi buoni propositi e, buon anno!