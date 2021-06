Dentro alle mura di Palazzo Cavallerini Lazzaroni si nasconde un luogo unico nel suo genere, un bazar di gran fascino dove il buon gusto unisce mondi e stili diversi. Forse una galleria d’arte, ma anche una collezione di oggetti e arredi unici, dove arte contemporanea e design d’autore si intrecciano con le decorazioni sognanti all’interno del palazzo romano. Le diverse parti dialogano tra loro, generando un luogo dedicato alla contemporaneità e alla bellezza.

Contemporary Cluster è uno spazio ibrido in un palazzo nobiliare del XVII secolo, un’antica dimora che accoglie alcuni degli oggetti più iconici nel mondo dell’arte e del design, in un’atmosfera unica e sognante. Nella splendida cornice dello storico Palazzo Cavallerini Lazzaroni, sede della galleria fondata da Giorgia Cerulli e Giacomo Guidi, oggetti di diversi periodi generano atmosfere eccezionali. All’interno del palazzo vi è una continua turnazione di personaggi creativi, ai quali viene data l’opportunità di progettare, creare ed esporre. Musicisti e grafici, ma anche pittori e designer del panorama artistico romano, danno vita agli spazi della galleria, dove bellezza storica e fascino contemporaneo convivono in perfetta armonia.

Ambienti affrescati e giochi di altezze, in una sequenza di stanze su più livelli, collegate tra loro fisicamente e visivamente da una scala che invade gli spazi con un taglio netto e deciso. Elemento dai tratti tipicamente “Scarpiani” progettato dall’architetto Mario Fiorentino. Un gioco di prospettive, rafforzate dalla luce naturale che irrompe generosa attraverso le grandi aperture del piano nobile. Molteplici sguardi sempre diversi, guidano il visitatore in un percorso fluido e curioso, tra volte affrescate a trompe l’oeil e immagini allegoriche.

A settembre, Contemporary Cluster troverà una nuova dimora tra gli interni di Palazzo Brancaccio, l’ultimo palazzo nobiliare costruito a Roma. Una location fané, dall’atmosfera fascinosa e decadente, pronta a ispirare visitatori e artisti ospitati in galleria.