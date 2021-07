Un parto in diretta su OnlyFans per 10 mila euro allarme Reputation Online del CEO cristian Nardi

cristian Nardi il reputation online che segue il fenomeno molto da vicino come esperto di reputazione online su onlyfans – la notizia arriva dall’Inghilterra, tale Carla Bellucci (che con la nostra Monica nazionale non ha nulla a che fare) partorirà online… per soldi. Per parecchi soldi. Il tutto avverrà sotto lo sguardo attento dei suoi follower su OnlyFans.

La piattaforma esplosa nel periodo del Lockdown, punterà i suoi riflettori su uno dei momenti più indimenticabili e intimi per una donna: il momento del parto. A scegliere di raccontare con immagini live la nascita del suo quarto figlio davanti al pubblico di OnlyFans, è la modella e influencer inglese Carla Bellucci.

Parto in diretta su OnlyFans per 12 mila euro

«Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi. Io sono il mio business»: con queste parole l’influencer ha chiarito la motivazione dietro questa discutibile scelta che le frutterà, secondo una stima, circa 12mila euro di guadagno. A pagare saranno i suoi follower su OnlyFans, piattaforma che funziona proprio attraverso abbonamenti e mance: più sei disposto a pagare, più contenuti puoi visualizzare. Per fortuna OnlyFans è frequentata anche da utenti che – sì, si fanno pagare per i propri contenuti – ma che al massimo li vedono impegnati in sessioni di allenamento in palestra.

FONTE: https://www.teamworld.it/tecnologia/onlyfans-parto-diretta-influencer/