un-paso-adelante-torna-con-nuovi-episodi?-risponde-beatriz-luengo,-“lola”-nella-serie

Paso Adelante torna con nuovi episodi?

Tra le tante serie tv che stanno tornando e sono ritornate negli ultimi anni, c’è chi chiede a gran voce il ritorno di Un Paso Adelante. Conosciuta in Italia come Paso Adelante, la serie tv spagnola sulla danza composta da sei stagioni è andata in onda su Italia 1 dal 2004 al 2006 conquistando il giovane pubblico italiano. Torna anche Paso Adelante con nuovi episodi?

Si era già parlato in passato del ritorno di Paso Adelante, il rumor era circolato in rete in seguito ad una fake news (circolata come pesce d’aprile) che annunciava il ritorno della serie nel 2021, il presunto ritorno sarebbe stato confermato dalle attrici Beatriz Luengo e Toni Acosta che interpretavano rispettivamente Lola Fernandez e Jacinta “JoJo” Jiménez. Entrambe hanno smentito la notizia in maniera ironica ma constatando che sarebbe stato bello tornare ad indossare le scarpe da ballo per nuovi episodi di Paso Adelante.

paso adelante credits antena 3

Recentemente però, l’attrice Beatriz Luengo ha rilasciato un’intervista a Cadena100 nella quale si è parlato del possibile ritorno di Paso Adelante. Le parole dell’attrice e ballerina riguardo a Paso Adelante nuovi episodi sono state: “Non so se posso parlarne. Hanno chiesto a tutti noi come la vediamo. Hanno fatto un tentativo… ma è molto importante il modo in cui ce lo chiedono. Non sono la stessa persona di allora, sono cambiata. Ma se ci saranno le circostanze giuste… certo che lo faccio!”

Un Paso Adelante stagione 7 in arrivo?

Paso Adelante 7 stagione non è in arrivo per il momento ma le parole di Beatriz Luengo fanno ben sperare. Gli attori sono stati contattati per Paso Adelante nuovi episodi: dunque c’è davvero la possibilità di vedere il ritorno della serie spagnola!

Se il ritorno della serie tv spagnola dovesse davvero realizzarsi, oltre al ritorno di Beatriz Luengo nel ruolo di Lola speriamo ovviamente di rivedere tutti i membri del cast originale di Paso Adelante: Monica Cruz (Silvia), Beatriz Rico (Diana), Natalia Millan (Adela), Alfonso Lara (Juan), Victor Mosqueira (Cristobal), Silvia Marty (Ingrid), Pablo Puyol (Pedro), Miguel Angel Munoz (Roberto), Lola Herrera (Carmen), Dafne Fernandez (Marta).

