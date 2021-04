un-passo-dal-cielo-6-sigla:-chi-canta-la-canzone-e-testo

Dopo 1o anni dal suo debutto, Un passo dal cielo 6 tiene ancora incollati alla tv i propri telespettatori che ormai sono un vero e proprio pubblico affezionato della fiction. Da questa edizione poi, le novità sono state tante. In primis per quanto riguarda la narrazione, che in questa sesta stagione risulta essere molto più soft rispetto ai tanti misteri ed indagini raccontati invece nelle precedenti.

In secondo luogo per la scomparsa di personaggi principali come Emma, la fidanzata del protagonista Francesco Neri, interpretata da Pilar Fogliati. Quest’ultima sembra essere venuta a mancare per il suo aneurisma, come lo stesso Daniele Liotti ha dichiarato in un’intervista. Tuttavia nel corso delle prime due puntate un mistero sembra riguardare la sua morte. Forse l’amore della vita dell’ex guardia forestale è scomparsa anche per altre motivazioni.

Oltre alle novità che riguardano gli attori, ed i ritorni di alcuni personaggi della serie, come ad esempio Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi, ve ne sono altre che riguardano il “packaging” della serie, ovvero le riprese e le musiche. Per quanto riguarda le prime si è già parlato del cambio di location che ha portato il cast di Un passo dal cielo 6 a spostarsi dal Trentino Alto Adige al Veneto.

Un’altra novità è quella che riguarda le sigle della fiction di Rai 1. Infatti, la nuova stagione porta con sé nella sua colonna sonora iniziale e finale la voce di Chiara Galiazzo. Già a metà marzo la cantante de L’ultima canzone del mondo aveva dichiarato su Instagram di avere in serbo nuovi progetti in ambito musicale, ancora non svelabili.

Successivamente la Lux aveva annunciato la collaborazione tra lei e il maestro Andrea Guerra per la produzione della colonna sonora della sesta stagione di Un passo dal cielo. A seguire il post della Galiazzo su Instagram in cui ha manifestato tutta la sua contentezza per la partecipazione al progetto. Poi i ringraziamenti della cantante a chi ha reso possibile tutto questo. Oltre al maestro Andrea Guerra, Michele Von büren, Ermanno Giove, Giovanni Giombolini e lo studio di registrazione della Digital Records.

La stessa Chiara ha pubblicato poi un teaser con un pezzetto della sigla e alcune riprese al momento della registrazione in studio. Di seguito, invece, riportiamo titolo e testi dei brani che fanno da inizio e fine delle puntate della fiction con relativa colonna sonora.

Un passo dal cielo 6, sigla iniziale

La sigla iniziale di Un passo dal cielo 6 è intitolata Free You Heart (A. Guerra, G. Giombolini, E. Giorgetti, B.A. Pierotti, M. Von Buren). Ed è cantata da Chiara Galiazzo con Ermanno Guerra, voce già presente nelle precedenti colonne sonore della serie.

Tame your fears



Coz dreams stop them



They won’t with her



Time to tears



Take a fear

Free your heart



Turning mountains clear



Cristal sky



Guardians right



Through silence

I restart to my loneliness



It’s a heaven



Free your heart

Un passo dal cielo 6, sigla finale

La sigla finale di Un passo dal cielo 6 è intitolata Feel Alive (A. Guerra, G. Giombolini, E. Giorgetti, M. Von Buren). Ed è cantata interamente da Chiara Galiazzo. Riprende il testo di If I Could, colonna sonora delle precedenti edizioni, feat Ermanno Giove.

Born on the breeze



Life still



Shreds of wood



They’re hidden in the mist



Below



What if I could

I feel alive yeah



My ruined pride yeah



I feel alive, I feel alive

Feel alive, feel alive, feel alive



So shine



Feel alive, feel alive, feel alive, feel alive



Alive

Break down my fears



I could



coz I feel good



and I’ll rewind the past



like a dream



and maybe it’s true

Alive



I feel alive, feel alive, feel alive, feel alive



So shine



I feel alive, feel alive, feel alive, feel alive



Alive



I feel alive