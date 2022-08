Divieto di lancio dei palloncini in cielo e multe per i trasgressori fino a 500 euro. È quanto prevede la singolare ordinanza emanata da Erasmo Fava, sindaco di Falciano dal Massico, comune in provincia di Caserta, per tutelare l’ambiente. L’iniziativa intende porre un freno alla diffusa usanza di liberare palloncini in occasione di sagre, feste e celebrazioni private: gli stessi viaggiano anche per chilometri prima di esplodere e finire in mare o sui terreni limitrofi costituendo un evidente motivo di inquinamento ambientale.

“Abbiamo emanato un’ordinanza sindacale per la salvaguardia ambientale, tutelando animali e natura nel suo insieme – ha spiegato il sindaco campano -. Con il divieto di lanciare palloncini di gomma o materiale similare, eviteremo che gli stessi ricadano sulla superficie terrestre o marina sotto forma di rifiuto con il rischio che vengano ingeriti dagli animali, causandone la morte. Gomma e materiali similari rappresentano un rifiuto importante e difficile da smaltire”.

Il primo cittadino ha voluto anche precisare: “Il divieto di far volare i palloncini, tuttavia, non rappresenta un divieto di utilizzo degli stessi. Con appositi contrappesi, chi vorrà potrà continuare ad utilizzarli. Con tali disposizioni intendiamo dare un segnale chiaro di tutela e sensibilizzazione verso la salvaguardia dell’ambiente e delle specie animali. Continueremo a porre il tema dell’Ecologia fra i punti cardine del nostro mandato amministrativo, così come lo è stato negli scorsi 5 anni”.

Grazie a questo provvedimento il piccolo comune casertano che conta poco più di tremila abitanti, si candida a entrare nella rosa dei comuni Plastic Free 2023.

L’articolo Un piccolo comune del casertano multa chi libera palloncini in aria proviene da The Map Report.