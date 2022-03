un-pneumatico,-quattro-stagioni:-contirv20-all-season-per-le-operazioni-di-assistenza-a-terra-in-aeroporto

Attività industriali H24, in qualsiasi condizione atmosferica: il raggiungimento delle massime prestazioni logistiche fa parte dell’attività quotidiana negli aeroporti. Gli aeromobili vengono caricati e scaricati e i trasportatori portano e ritirano i bagagli dei passeggeri e garantiscono operazioni aeroportuali senza intoppi. Vengono, quindi, utilizzati numerosi veicoli per operazioni a terra per garantire che tutto funzioni senza intoppi. Ciò include condizioni meteorologiche invernali come neve e fanghiglia.

Ora Continental ha lanciato un nuovo pneumatico per tutte le stagioni per i veicoli di assistenza a terra negli aeroporti, che evita agli operatori della flotta di cambiare i pneumatici ogni stagione. Ciò consente di risparmiare tempo e costi, poiché non è necessario un cambio gomme.

ContiRV20 All Season: perfetto per piccoli trattori rimorchio e caricatori bagagli

Il ContiRV20 All Season estende il portafoglio di pneumatici industriali di Continental. Matthias-Stephan Müller, product line manager Material Handling presso Continental Commercial Specialty Tyres, afferma: “Questo pneumatico è progettato per le flotte operanti a terra all’interno dell’ambiente aeroportuale, come piccoli trattori e caricatori di bagagli più piccoli. Siamo lieti di poter offrire al mercato io pneumatico ContiRV20 All Season. Tutti i pneumatici di questa linea di prodotti sono contrassegnati dal simbolo M+S, che sta per “Mud and Snow”, e che indica l’inoneità all’utilizzo invernale.”

Il battistrada a tre nervature con più lamelle offre massimo contatto a terra e trazione

Durante lo sviluppo del pneumatico ContiRV20 All Season, gli ingegneri Continental si sono concentrati sul battistrada a tre nervature. Müller: “L’elevata quantità di tasselli interbloccati aumenta la trazione e migliora le prestazioni di frenata, sia in condizioni estive che invernali. Le lamelle angolate non vengono utilizzate solo per prestazioni di trazione ottimali, ma offrono anche le migliori capacità di sterzata possibili”. Non c’è più bisogno di un cambio gomme stagionale. Il pneumatico è prodotto nel sito di produzione di Continental per pneumatici per la movimentazione di materiali industriali a Otrokovice, nella Repubblica Ceca. Continental offre lo pneumatico nelle misure 16” e 16,5.”

The post Un pneumatico, quattro stagioni: ContiRV20 All Season per le operazioni di assistenza a terra in aeroporto appeared first on Pneusnews.it.