“Un ponte per Terabithia”, ricordate la piccola Leslie: com’è oggi AnnaSophia Robb, incredibile, la riconoscete?

Questa sera la tv riproporrà l’emozionante e amatissimo “Un ponte per Terabithia”, ricordate la dolce Lelsie: com’è oggi AnnaSophia Robb, incredibile, la riconoscete?

Era la vivace e dolce “Leslie” in “Un ponte per Terabithia”: com’è oggi AnnaSophia Robb (fonte getty)

Questa sera la tv riproporrà un film amatissimo ed emozionante che è rimasto nel cuore del pubblico. Parliamo di “Un ponte per Terabithia”, la storia di un’amicizia speciale tra due bambini alla ricerca di un mondo magico in cui rifugiarsi per allontanarsi dalla realtà, troppo dura e infelice. A interpretare la vivace e impulsiva Leslie c’era la bellissima e talentuosa AnnaSophia Robb, piccolo prodigio del grande e piccolo schermo, già ammirata ne “La fabbrica di cioccolato” al fianco di Johnny Depp. La sua carriera strepitosa continua inarrestabile fin da quando era bambina. Avete visto com’è diventata oggi AnnaSophia Robb: incredibile, riuscite a riconoscerla?

AnnaSophia Robb: incredibile, avete visto com’è diventata oggi?

Classe 1993, l’interprete è originaria di Denver. Ha esordito nel panorama artistico prendendo parte ad alcune pubblicità, per poi ottenere il suo primo ruolo nel film “Il mio amico a quattro zampe”. Un talento portentoso, che l’ha condotta a recitare ne “La fabbrica di cioccolato” e “Un ponte per Terabithia”. L’abbiamo poi ammirata in “Jumper-Senza confini”, “Soul Surfer”, “I segni del male”.

A consacrarla al successo, tuttavia, è stato senza dubbio il ruolo di Carrie Bradshaw da giovane nella serie “The Carrie Diaries”. Per la tv, AnnaSophia Robb ha preso parte anche a “The Act”, “Tanti piccoli fuochi” e “Dr Death”. Su Instagram l’attrice vanta un seguito di oltre un milione di follower. L’attrice è cresciuta e con lei è cresciuto il suo grande talento. Avete mai visto com’è diventata oggi? Incredibile, non crederete ai vostri occhi. Ecco uno scatto condiviso dall’attrice tramite il social, la riconoscete?

Sempre bellissima, il suo sorriso è inconfondibile proprio come i suoi splendidi occhi. Oggi l’attrice sfoggia un taglio corto e sbarazzino che le dona moltissimo: la riconoscete?