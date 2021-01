un-posto-al-sole-1-5-febbraio-2021:-anticipazioni-e-trame

Un posto al sole settimana dal 1-5 febbraio 2021

Cosa succede nelle anticipazioni di Un posto al sole 1-5 febbraio 2021? Scopriamo la programmazione di Un posto al sole su Rai Tre con le nuove puntate del 2021! Ricordiamo che abbiamo appreso da poco l’inaspettata notizia che il personaggio di Marina ha detto addio alla soap, ma continua anche senza di lei la programmazione di UPAS con un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì in prima serata alle 20.45 su Rai Tre. Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, nella settimana dal 1-5 febbraio 2021 sono previste le puntate 5621, 5622, 5623, 5624, 5625 ecco cosa succede!

Michele e Silvia In Un Posto Al Sole.

Un posto al sole episodio 5621 lunedì 1 febbraio 2021

Nelle prossime puntate della soap Giulia intuisce che è proprio il fratello di Thea l’aggressore identificato da Silvia. A questo punto Niko, dato il suo coinvolgimento legale, interviene esortandola a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con le sue iniziative. Nel frattempo Angela si chiede come mai Nunzio sia improvvisamente tornato a Napoli.

Un posto al sole episodio 5622 martedì 2 febbraio 2021

Più tardi la presenza di Niko in qualità di avvocato di Emil, aumenta in maniera sempre più prepotente le tensioni tra Silvia e Michele. Intanto Patrizio e Vittorio pensano bene di usare la sorte per decidere chi tra i due potrà rimanere nel seminterrato. I ragazzi non si aspettano però che qualcun altro è pronto a cambiare tutti i loro piani.

Un posto al sole episodio 5623 mercoledì 3 febbraio 2021

In seguito l’arrivo di una nuova proposta per Silvia complica ulteriormente il suo legame col marito: la tensione è inevitabile. Scopriamo anche che Lara finisce per indispettire qualcuno come Roberto per via della sua esagerata intraprendenza lavorativa. Nel frattempo Bice, dopo l’ennesimo invito a casa di Bruno sfumato all’ultimo istante, decide di spronare Salvatore a scoprire cosa sta succedendo.

Un posto al sole episodio 5624 giovedì 4 febbraio 2021

Se da una parte Roberto tenta in tutti i modi di trovare una soluzione in grado di gestire le tensioni con gli operai, dall’altra cresce la vicinanza tra Lara e Serena. Per Cerruti, invece, si presenta il fatidico momento di scoprire il segreto nascosto dal suo dottore.

Un posto al sole episodio 5625 venerdì 5 febbraio 2021

Più tardi Franco, insospettito dal comportamento certamente strano di Nunzio, decide di indagare per capirne di più. Nel frattempo Lara porta avanti la sua vendetta contro Luciana, mentre Patrizio si trova improvvisamente costretto a familiarizzare con il suo nuovo e inaspettato vicino.