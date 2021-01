un-posto-al-sole-18-22-gennaio-2021:-anticipazioni-e-trame

Un posto al sole settimana dal 18-22 gennaio 2021

Cosa succede nelle anticipazioni di Un posto al sole 18-22 gennaio 2021? Prosegue la programmazione di Un posto al sole su Rai Tre, soap italiana che si prepara ad andare in onda con le ultime puntate del 2020!

Ricordiamo che dopo la riapertura dei set risale al 16 giugno 2020, a distanza di appena un mese è già tutto pronto per dare il via alle nuove puntate della soap!

Ricominciano infatti da luglio 2020 i nuovi episodi di Un posto al sole su Rai Tre, quelle che ripartono proprio da dove si erano interrotte ad aprile 2020. Ma quando va in onda la soap?

La programmazione di Un posto al sole prevede un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì in prima serata alle 20.45 su Rai Tre. Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, nella settimana dal 18-22 gennaio 2021 sono previste le puntate 5611, 5612, 5613, 5614, 5615 ecco cosa succede!

Un posto al sole episodio 5611 lunedì 18 gennaio 2021

Nelle prossime puntate della soap Filippo vuole tentare la fuga, ma ancora una volta Leonardo finisce per mettergli i bastoni tra le ruote. Intanto Cerruti affronta Sarti con grande determinazione ottenendo così dei risultati del tutto opposti a quelli immaginati. Scopriamo inoltre che lo stile editoriale della radio in cui lavora Michele potrebbe subire degli improvvisi cambiamenti.

Un posto al sole episodio 5612 martedì 19 gennaio 2021

Dopo aver trascorso una terribile nottata, Filippo riesce finalmente a tornare a casa, ma purtroppo non vale lo stesso per Leonardo. Più tardi il ritorno inaspettato di Chiara non fa che creare malumori in radio, Silvia però non smette di credere nel futuro lavorativo di Michele. In seguito Cerruti decide di affrontare Sarti, ma la situazione prende una piega inaspettata.

Un posto al sole episodio 5613 mercoledì 20 gennaio 2021

Arriva un nuovo colpo di scena! Proprio la notte prima di partire per la Spagna e partecipare alla realizzazione di un film d’animazione, Alex prende una decisione davvero inaspettata. Dopo essersi assicurati della ripresa clinica di Leonardo, Serena e Filippo provano a contattare i genitori del ragazzo. Più tardi anche Niko decide di chiedere aiuto ai propri familiari per porre fine alla scomoda invadenza del suo assistente Renato. Nel frattempo arriva un’importante notizia per Angela che potrebbe rivoluzionare la sua vita e il suo futuro.

Un posto al sole episodio 5614 giovedì 21 gennaio 2021

Più tardi Michele capisce che la sua collaborazione con Chiara non è proprio semplice come sperava. Intanto Silvia continua a distrarlo dai suoi problemi senza sapere però che per l’uomo è in arrivo un incontro inaspettato. Ferri sembra invece voler dare sempre più spazio a Lara, mentre Filippo inizia a provare sempre più compassione per Leonardo ormai rimasto solo. Dopo essere stato lasciato da Alex, Vittorio sembra deciso a non arrendersi: riuscirà a farle cambiare idea?

Un posto al sole episodio 5615 venerdì 22 gennaio 2021

In seguito Michele si mette sulle tracce del presunto aggressore provando a convincere Silvia a rivolgersi alla Polizia. Nel frattempo Vittorio, alle prese già con la sua crisi di coppia, adesso deve anche gestire le richieste lavorative di Chiara pronte a stravolgere le abitudini della radio. Intanto Ilaria è sicura di voler tornare a far parte della vita di Rossella, e per questo motivo le chiede scusa sperando così di tornare ad essere sua amica.