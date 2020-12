un-posto-al-sole-4-8-gennaio-2021:-anticipazioni-e-trame

Un posto al sole settimana dal 4-8 gennaio 2021

Cosa succede nelle anticipazioni di Un posto al sole 4-8 gennaio 2021? Prosegue la programmazione di Un posto al sole su Rai Tre, soap italiana che si prepara ad andare in onda con le ultime puntate del 2020!

Ricordiamo che dopo la riapertura dei set risale al 16 giugno 2020, a distanza di appena un mese è già tutto pronto per dare il via alle nuove puntate della soap!

Ricominciano infatti da luglio 2020 i nuovi episodi di Un posto al sole su Rai Tre, quelle che ripartono proprio da dove si erano interrotte ad aprile 2020. Ma quando va in onda la soap?

La programmazione di Un posto al sole prevede un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì in prima serata alle 20.45 su Rai Tre. Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, nella settimana dal 4-8 gennaio 2021 sono previste le puntate 5601, 5602, 5603, 5604, 5605 ecco cosa succede!

Marina e Fabrizio in Un posto al sole Credits RAI

Un posto al sole episodio 5601 lunedì 4 gennaio 2021

Marina è disperata per la salute di Fabrizio ricoverato in ospedale. Scopriamo inoltre che Ferri si ritrova a fare i conti con la distanza sempre più profonda che ha scavato tra loro due. Filippo e Serena realizzano che ancora una volta Ferri si sia spinto oltre ogni limite per ottenere quel che voleva e adesso temono di restare coinvolti nella guerra tra lui e Marina. Più tardi Bianca riceve in regalo un boomerang: contravvenendo alle raccomandazioni dei genitori, decide di usarlo insieme a Jimmy. In questo modo però i due rischiano di mettersi in grossi guai.

Un posto al sole episodio 5602 martedì 5 gennaio 2021

Più tardi Marina decide di dare svolta alla sua vita, ma questa volta, per sempre. Nel frattempo Raffaele e Diego hanno una piccola discussione che evidenzia le loro idee diverse sulla vita. Bianca e Jimmy imparano invece che dire bugie è sempre una cosa brutta e che infatti può portare a conseguenze anche inaspettate.

Un posto al sole episodio 5603 mercoledì 6 gennaio 2021

decisa a lasciare Napoli per prendersi cura di Fabrizio, Marina si imbatte in una persona che sembra risvegliare in lei il suo dormiente desiderio di vendetta. Nel frattempo Diego, nonostante le resistenze di Raffaele, intende perseguire il suo progetto imprenditoriale ma scoprire alla fine che trovare le risorse economiche per finanziarlo è più complicato del previsto. Più tardi incontriamo Vittorio verso un momento di crisi personale, mentre Alex riceve una proposta davvero inaspettata.

Un posto al sole episodio 5604 giovedì 7 gennaio 2021

Più il tempo passa e più Leonardo è alla deriva. Per questo motivo il ragazzo chiede a Filippo e Serena di aiutarlo. Come reagiranno i due dinanzi a una tale proposta?

Scopriamo poi che Marina è in partenza con Fabrizio, ma nel frattempo rivivono, ognuno per proprio conto, i momenti salienti del loro tormentato rapporto.

Intanto Alex è indecisa se accettare o meno il lavoro che la porterà lontano da Napoli e tenta di parlarne con Vittorio. Il ragazzo, però, sembra concentrato solo su se stesso. Per questo motivo Patrizio decide di intervenire.

Un posto al sole episodio 5605 venerdì 8 gennaio 2021

Dopo aver deciso di accogliere Leonardo in casa, Filippo e Serena non sanno proprio cosa fare né come comportarsi: lo aiuteranno davvero a tirarsi fuori dai guai? Intanto Alex, pronta a rifiutare la proposta di lavoro a Madrid, capisce con amarezza il prezzo di quella rinuncia. Nel frattempo Cerruti attende trepidante il ritorno di Guido da Ischia. Tuttavia un inatteso imprevisto lo costringe a cambiare drasticamente i suoi programmi.