Anticipazioni e curiosità sull’episodio di mercoledì 23 giugno dell’amata soap, Un Posto al Sole, su Rai Tre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Questa sera, dalle ore 20.30 circa, andrà in onda un nuovo episodio della soap di Rai Tre, Un Posto al Sole. Ecco tutte le anticipazioni di mercoledì 23 giugno. Partiamo dalla coppia formata da Filippo e Serena. I due hanno appena ricevuto la tanto attesa notizia: avranno una bambina e dunque Irene avrà una sorellina. Ma qualcosa sta per accadere e di colpo trasformerà questa leggerezza ed allegria in famiglia. Le condizioni di salute di Filippo, che sta continuando la sua cura, si aggravano improvvisamente. Sino ad oggi il tutto è stato tenuto sotto controllo, ma adesso rischia davvero la vita. Il figlio di Roberto non ha ormai scelta: deve operarsi. La situazione è davvero drammatica è un’ombra cala sulla famiglia Sartori.

Intanto Vittorio è tornato a Napoli, ma ha sin da subito capito che Speranza non a suo agio in sua presenza. La giovane credeva di aver dimenticato il Del Bue, ma i suoi sentimenti sono riaffioranti. Un vero problema, dal momento che ormai la sua storia con Samuel sta diventando sempre più seria. Vittorio non vuole compromettere questo rapporto e decide di tenersi sempre di più alla larga dalla giovane. Questi problemi faranno dimenticare a Vittorio di svolgere un importante lavoro per Chiara. Quest’ultima inizierà a pressarlo sempre di più.

Alberto sull’orlo di una crisi

Clara continua la sua storia d’amore con Patrizio, dopo aver rotto definitivamente con Alberto. I due non hanno intenzione di rivelare a nessuno dei conoscenti la loro relazione. La coppia teme la furia di Palladini, che potrebbe mettere tutti nei guai. E proprio Alberto, ormai senza lavoro e senza la sua vecchia casa, avrà un pesantissimo scontro con Roberto.

Tra i due voleranno parole grosse. Ma continua anche lo scontro al Palazzo Palladini tra Renato e Raffaele, ma i condomini ormai sono spazientiti dall’atteggiamento dei due. Che metteranno fine al tutto?