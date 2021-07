un-posto-al-sole-anticipazioni,-filippo-perde-memoria:-terribili-conseguenze

Scopriamo le anticipazioni settimanali di “Un posto al Sole”, longeva soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai 3.

(Foto Instagram @unpostoalsolerai3)

Nuovi colpi di scena nel corso di “Un posto al Sole“. Non sono mai banali gli episodi della storica soap opera del panorama tv italiano. Sono molti anni regala emozioni a milioni di telespettatori che non si perdono mai l’ormai classico appuntamento serale, un successo consolidato di casa Rai, come dimostrano i dati relativi agli ascolti.

Diamo quindi uno sguardo nello specifico alla soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai 3. Dapprima la vicenda che ha riguardato Pietro Abbate, adesso i problemi di salute di Filippo. A quest’ultimo è occorso un serio malore. A seguito di esso, il consiglio dei dottori è stato quello di sottoporsi a una delicata operazione chirurgica.

Stando alle anticipazioni sugli episodi di “Un posto al sole” dal 5 al 9 luglio, l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto Filippo andrà bene.

Si dovrà quindi aspettare che l’uomo si risvegli. Marina riceverà i ringraziamenti di Ferri per aver seguito i Cantieri in assenza mentre stava al capezzale del figlio. Alberto si scontrerà con Patrizio.

Un posto al Sole, le anticipazioni per gli episodi della prossima settimana

Purtroppo Filippo subirà degli importanti strascichi. Ci sarà una reazione piena di rabbia da parte di Ferri e la disperazione da parte di Serena. La storia tra Patrizio e Clara proseguirà.

LEGGI ANCHE —> Antonella Clerici, arriva l’annuncio ufficiale: è “ancora” mezzogiorno per lei!

Filippo avrà una seria amnesia a causa della quale non ricorderà più i suoi ultimi dieci di vita precedenti.

LEGGI ANCHE —> Estate in diretta, subito stop per il programma: perché il taglio

Jimmy al campo scuola avrà un incontro che lo spaventerà, però successivamente farà una scelta inattesa. Filippo inizierà a comprendere ciò che gli è capitato. Patrizio e Rossella avranno modo di avere un confronto.