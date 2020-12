Un Posto al Sole, bellissima già da piccola: occhi azzurri e sorriso vispo

Oggi è una delle più belle protagoniste della soap della Rai Un Posto al Sole, bellezza che si riusciva a scorgere anche appena nata.

La splendida bimba che ammirate in questa foto d’altri tempi, in braccio ad una donna sorridente, è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Dallo scatto è impossibile capire di chi si tratta, in questa foto era troppo piccola, ma i più attenti osservatori potrebbero cogliere delle somiglianze con la nostra donna misteriosa osservando la madre. Le due infatti sono due gocce d’acqua e per i fan sarà un gioco da ragazzi capire di chi si tratta.

Se non ci siete arrivati vi diamo alcuni dettagli sulla sua biografia. Nata nel 1982 a Busto Arsizio, è un’attrice di bell’aspetto con gli occhi cerulei, nota soprattutto per il suo ruolo nella soap campana Un Posto al Sole (in onda dal lontano 1996). Di recente la splendida e solare attrice italiana è diventata mamma del piccolo Raoul, bimbo che in un certo senso ha ispirato questo post.

Un posto al Sole, bellissima già da piccola: chi è l’attrice?

L’attrice, alle prese con il figlio, si è ricordata di quando a fare disperare e indispettire la madre era lei. A quel punto il pensiero è volato alla donna che le ha dato la vita, le ha insegnato come diventare adulta e alla quale si scopre ogni giorno più simile. Nella didascalia del post infatti si legge: “E arriva un giorno in cui ti senti parlare come lei, cucinare come lei, sgridare come lei, cantare come lei, insegnare come lei, ballare come lei, scrivere come lei, piangere come lei. E arriva un giorno in cui quelle scarpe giganti che tanto hai provato ti calzano perfettamente, e puoi percorrere la sua impronta. E con ogni passo vai a capire tutto quello che hai sempre criticato. E capisci i limiti, le sfide, la rabbia, le preoccupazioni, le paure. E ringrazi che era lì, ad accompagnarti da vicino, a vegliare, a guardare”.

L’attrice di cui stiamo parlando è Ilenia Lazzarin, interprete dell’amatissima Viola Bruni nella soap della Rai. Ilenia è diventata protagonista di Un Posto al Sole nel 2001, subito dopo il suo trasferimento da Vercelli a Napoli. Protagonista di altre fiction di successo come Le ali della vita e Un Passo dal Cielo, Ilenia è stata anche protagonista de Il contadino cerca moglie, reality andato in onda nel 2016. Dal 2018 è sposata con Roberto Palmieri e dal 29 dicembre dello stesso anno madre del piccolo Raoul.

