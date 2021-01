Un Posto al sole, Clamoroso Addio. Il cast dei giovani Upas perde un pezzo importante. Ecco perchè va via dalla serie

Un posto al sole tiene compagnia milioni di Italiani ogni giorno, ed è una delle soap più amate e seguite della Rai. Nonostante la pandemia la soap ha continuato a registrare riuscendo a distaccarsi e a far finta che sia tutto normale. Il Coronavirus non ha toccato la fiction e questo ha dato una parvenza di normalità anche a chi segue appassionatamente la serie. Ma alcuni cambianti sono in vista e lo scopriamo grazie alle anticipazioni. In particolare ci saranno alcuni addio che faranno molto discutere

Già abbiamo parlato dell’addio alla soap da parte di Marina Giordano, che probabilmente lascerà Napoli per seguire il compagno nelle cure. Un allontanamento strategico che non la farà scomparire del tutto ma la terrà comunque lontana dalla serie almeno per un po’ di tempo. Altro triste addio lo avremo invece nel cast dei giovani di Un Posto al sole. Sta infatti per lasciare la soap anche Alex, la fidanzata di Vittorio che deciderà di accettare un impiego in Spagna. La ragazza quindi lascerà la serie e dalle anticipazioni, anche il fidanzato. Ma vediamo che succederà nelle puntate dal 18 al 22 gennaio

Scopriamo insieme le anticipazioni di Un Posto al Sole, relative alle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 gennaio 2021.

Grandi colpi di scena nelle puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 18 al 22 gennaio 2021. In questi nuovi appuntamenti della famosa soap opera televisiva ambientata a Napoli, succederà un evento molto importante che, riguarderà Vittorio e Alex però, sarà alternato anche da momenti più leggeri. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, non vi resta che continuare a leggere questo articolo di anticipazioni. ( continua dopo la foto)

Le anticipazioni dal 18 al 22 gennaio: Alex lascia Vittorio

Alex decide di lasciare Vittorio. Il fidanzato è egoista e spesso immaturo, quindi potrebbe solo essere un intralcio alla sua carriera. Come ricorderete, infatti, la ragazza ha avuto una importante proposta lavorativa dalla Spagna. La giovane accetta, dunque, l’ingaggio per una importante produzione cinematografica animata, rinunciando al rapporto con il Del Bue. Una decisione forte che Vittorio non riesce a metabolizzare. Il ragazzo, infatti, cercherà di convincere la fidanzata a ritornare sui suoi passi, in quanto non vuole perderla. Ci riuscirà?

Un cambiamento per Chiara: a capo della radio

Anche Chiara sarà protagonista delle prossime puntate di Upas, vedremo che la donna sarà messa a capo della radio. La figlia del proprietario dell’emittente, infatti, mette la figlia al comando dell’organizzazione. La ragazza, però, metterà in agitazione i dipendenti che fanno parte della radio, apportando dei cambiamenti non graditi. Michele (Alberto Rossi) cercherà – fin dal primo momento – di collaborare con la giovane, al fine di portare avanti la radio, ma avere a che fare con Chiara non è un’impresa semplice. E voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi