Un Posto al Sole, Dopo 18 anni Rientra il personaggio più amato dal pubblico. Fan in delirio, ecco chi è

A Un posto al sole potrebbe tornare Anna Boschi, interpretata da Samuela Sardo, che è lontana dal mondo del piccolo schermo moltissimi anni. L’attrice è diventata nota al pubblico italiano negli anni 2000, quando è entrata a far parte della fiction partenopea, una delle più longeve della Rai. Il suo personaggio era la sorella di Franco e la moglie di Alessandro Palladini ed è stata uno dei principali protagonisti delle storie che si intrecciano nel famosissimo palazzo fino al 2003, quando si è ritirata dalle scene. Una storia di lavoro che si intreccia alla vita privata e che oggi la donna ha voluto raccontare.

Troppo spesso le donne sono costrette a scegliere tra la carriera e la famiglia. La nascita di un figlio è ancora vista come una responsabilità tutta femminile, e una gravidanza è ancora vista come un impedimento nelle grandi aziende. Abbiamo ascoltato tutti le terrificanti parole utilizzate da Elisabetta Franchi, che punta sulle ‘anta’ per non incorrere in problemi come i nove mesi di attesa delle sue dipendenti. Insomma, la strada del cambiamento è ancora lunga e Samuela Sardo lo sa bene, perché ha dovuto abbandonare il suo lavoro a Un posto al sole per dedicarsi alla famiglia.

Sembrava dover diventare una grande attrice in quegli anni brillanti Samuela Sardo. Oltre ad aver conquistato il pubblico di Un posto al sole, infatti, era riuscita anche ad attrarre su di se l’attenzione del gossip italiano grazie alla relazione con Walter Nudo. I due si erano conosciuti sul cast di Incantesimo ed erano stati travolti da una bruciante passione, ovviamente finita solo dopo poco tempo. Ma in quel periodo l’attore era tra i personaggi più chiacchierati del momento, e questo era servito a dare alla donna una grande visibilità. E i contratti non mancavano di arrivare.

Samuela Sardo ha ottenuto anche una parte in Don Matteo, un’altra delle fiction di punta della Rai. Ma proprio quando la sua strada stava per prendere la giusta piega, la donna si è ritirata dal mondo del piccolo schermo. E’ successo quando è convolata a nozze, nel 2011, con il regista teatrale Massimo Romeo Piparo. Subito dopo è nata la figlia Ludovica, e da quel momento l’attrice ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia, lasciando anche il ruolo di Anna Boschi a Un posto al sole. Un personaggio che, come ben sappiamo l’avrebbe potuta accompagnare per tutta la vita.

Abbiamo imparato a capire che a Palazzo Palladini si è quasi una famiglia. I protagonisti vanno e vengono, a seconda degli impegni del periodo. C’è chi abbandona definitivamente per dedicarsi ad altro, chi si prende dei periodi di pausa e chi resta sempre al suo posto, cullato da un ruolo che non lo lascerà mai. Anche i produttori di Un posto al sole alle volte decidono di mettere temporaneamente da parte alcuni degli attori, per motivi di trama. Le storie da raccontare sono tante e spesso c’è bisogno di concentrarsi più su alcune di queste rispetto ad altre, che quindi vengono rimandate a periodi migliori.

Samuela Sardo ha rilasciato una intervista a Diva e Donna in cui ha fatto chiaramente capire di essersi pentita della sua scelta di rinunciare alla carriera. Anzi, probabilmente questo è stato tra i motivi della fine del suo matrimonio. Rinunciare a una carriera in ascesa le ha fatto coltivare una rabbia e una insoddisfazione che sicuramente non portano pace in una famiglia. Oggi l’attrice ha 44 anni e spera di avere la possibilità di rimettersi in gioco. A Un posto al sole il suo personaggio non è mai morto, ma si è semplicemente trasferito altrove. Assisteremo al ritorno di questo storico e amatissimo personaggio?

