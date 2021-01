un-posto-al-sole-febbraio-2021:-anticipazioni-e-trame

Anticipazioni Un posto al sole trame di febbraio 2021

Cosa succedesse nelle prossime puntata di Un Posto al sole in onda nel mese di febbraio 2021? Dalle prime anticipazioni scopriamo che sono in arrivo numerosi colpi di scena per i fan della longeva soap opera italiana. Dopo infatti l’addio a Marina, che noi di Tvserial.it abbiamo approfondito in questo articolo, le cose per Roberto iniziano a complicarsi nel rapporto con i suoi operai, mentre cresce il feeling tra Lara e Serena. Questo potrebbe rappresentare un pericolo per Ferri? Continua a leggere l’articolo per scoprire gli spoiler delle puntate in arrivo a febbraio 2021!

Lara e Ferri In Un Posto Al Sole. Credits: Rai

Nel corso della prima settimana di febbraio UPAS ci svela degli importanti passi avanti sull’indagine di Silvia circa il suo presunto aggressore. Giulia intuisce infatti che il colpevole possa essere proprio il fratello di Thea. A questo punto però interviene Niko che, in veste di legale di Emil, non può permettere alla donna di mettere in difficoltà il suo lavoro con delle iniziative personali. Riuscirà a dissuaderla?

continua a leggere dopo la pubblicità

Nel frattempo scopriamo che Nunzio fa improvvisamente ritorno a Napoli lasciando Angela senza parole. A volerci vedere chiaro è anche Franco, insospettito dall’ambiguità dei comportamenti del ragazzo. Più tardi Bice desidera approfondire invece un’altra questione, soprattutto in seguito all’annullamento dell’ennesimo invito a casa di Bruno. Così la donna sprona Salvatore a indagare più a fondo. Per Cerruti, invece, si presenta il momento di scoprire quale segreto nasconda il suo dottore.

In tutto ciò Lara non si ferma, e infatti porta avanti la sua vendetta contro Luciana, mentre Patrizio si trova improvvisamente costretto a familiarizzare con il suo nuovo e inaspettato vicino. Di chi si tratta? Ricordiamo infatti che proprio quando lui e Vittorio credevano di poter tirare a sorte la permanenza nello scantinato, qualcuno rovina all’improvviso tutti i loro piani.