Un posto al sole in crisi, Un altro volto storico lascia la soap. Ecco chi è. L’addio strazia i fan, “Basta, fermatevi, li state cacciando tutti”

E’ tempo di addii a Un posto al sole e stavolta a lasciare la soap sarà il personaggio di Angela, interpretato da Claudia Ruffo. Ricordiamo che già nelle ultime puntate abbiamo dovuto salutare Marina, il cui abbandono è stato un duro colpo per i fans della storica trasmissione di Rai 3. Motivo di questo divorzio lavorativo tra Nina Soldano e la produzione, la mancanza di un accordo dal punto di vista economico per il nuovo contratto. Si dice che manchino i fondi per pagare gli attori più affermati, a causa della crisi economica subita in seguito alla pandemia di Covid-19, che ha messo in difficoltà molti settori.

Dopo Marina, in questi giorni dovremo salutare anche il personaggio di Alex, che ha accettato un lavoro in Spagna dopo molte riflessioni, che hanno portato anche alla chiusura definitiva della sua storia d’amore con Vittorio. E adesso sembra stia arrivando il turno di Angela, lasciando i telespettatori tanto affezionati alla soap nello sconforto totale e pieni di dubbi. Quali personaggi lasceranno ancora Un posto al sole? Cosa significherà questo per gli ascolti della famosa fiction? Già con la notizia dell’addio a Marina Giordano, sono stati molti i fans ad affermare che non avrebbero più guardato Rai 3 la sera.

Soprattutto, con la notizia della partenza di Angela, la paura più grande è che insieme a lei partano anche Franco e Bianca. Ma come verrà spiegata la partenza della figlia di Renato Poggi da Un posto al sole? Sembra che il personaggio interpretato da Claudia Ruffo potrebbe partire a breve alla volta di Venezia, ma ancora non si conoscono bene i motivi di questo cambiamento. Probabilmente, si potrebbe trattare di una proposta di lavoro che la porterà a lasciare la Campania, la Terrazza e la famiglia. Del resto, non è la prima volta che si allontana dalla famiglia di Upas.

Già nel 2005 Claudia Ruffo si assentò per molto tempo da Un posto al sole, una pausa che servì a dare nuovo credito al suo personaggio quando ha deciso di tornare a vestire i panni di Angela. Nell’ultimo periodo, in effetti, la Poggi non sta avendo un ruolo principale nelle complicate vicende di palazzo Palladini e la scelta della produzione e dell’attrice potrebbe anche essere legata a donare un nuovo volto alla moglie di Franco. La decisione, come ci auguriamo, potrebbe quindi essere temporanea e non definitiva come l’ultima volta, ma questa è solo una speranza, l’unica notizia reale è la sua partenza da Napoli.

Tutta l’attenzione dei telespettatori oggi si concentra quindi sul destino di casa Poggi. Inutile nascondere la preoccupazione legata ai personaggi di Franco e Bianca, che potrebbero decidere di seguire Angela nel suo cambiamento di città e di stile di vita. Del resto, le voci di una crisi di Un posto al sole sono forti e preoccupano molto i fans della fiction e non è improbabile che saranno molti i personaggi ad abbandonarla. La famiglia Boschi rischia di essere separata oppure di partire al completo per nuove esperienze. Comunque vada speriamo sia solo una misura provvisoria.

