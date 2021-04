Un Posto al Sole: La bellissima notizia per i Fan. Torna proprio lei, Ecco cosa succederà

Un posto al sole spoiler nuove puntate, Nina Soldano annuncia il ritorno sul set: “Sto studiando i copioni”. L’addio di Nina Soldano ad Un posto al sole aveva gettato i fan dalle longeva soap di Rai3 nello sconforto. L’attrice, infatti, dopo 18 anni trascorsi ad interpretare Marina Giordano in Un posto al sole, aveva annunciato il suo addio ribadendo che non era stata una sua scelta e di non sapere se il suo personaggio sarebbe tornato o no.

Adesso l’attrice, sia sui suoi profili social che in un’intervista a Gente ha annunciato il ritorno di Marina Giordano nelle nuove puntate di Un posto al sole: “Vi confermo che il lunedì di Pasquetta mangerò il mio ovetto a Napoli, sulla terrazza di Palazzo Palladini.” Nina Soldano ha anche anticipato: “È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Sto studiando i copioni.”

Anticipazioni Un posto al sole, Nina Soldano ammette: “Marina non mi è mancata”

Nina Soldano ha fornito delle anticipazioni sui prossimi episodi di Un posto al sole rivelando che Marina Giordano ritornerà ad Un Posto al sole. Durante l’intervista, inoltre, ha spiegato di non essere molto simile al suo personaggio e che in questo periodo lontana dal set anziché di Marina ha sentino la mancanza dell’intera troupe: “Io e Marina Siamo due poli opposti.

L’unica cosa che ci accomuna è l’amore per l’eleganza. Più che Marina in questi mesi lontani dal set mi è mancata la troupe”. Inoltre Nina Soldano ha ammesso che molti colleghi le sono stati vicino in questo momento come Maurizio Aiello, che in Un posto al sole impersona il perfido Alberto Palladini. Ma anche altri colleghi l’hanno chiamata sperando in suo ritorno che finalmente ci sarà, per la gioia dei tanti fan.

Un posto al sole, Nina Soldano (Marina Giordano) torna nella soap: “Non posso dire quando”

Insomma, Nina Soldano dopo l'annuncio dell'addio è pronta a ritornare sul set di Un posto al sole ma su quali saranno le puntate in cui ciò avverrà non si è sbilanciata: "Ancora mi è vietato di dire quando andranno in onda." L'unica cosa che si sa è che non sarà tanto tardi visto che già a Pasqua registrerà delle puntate a Palazzo Palladini. Ovviamente sono stati tantissimi i messaggi dei fan della soap che aspettano con ansia il suo ritorno.

