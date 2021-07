Un posto al sole: location e curiosità sulla serie tv italiana da record

Tra le soap opera più amate dai telespettatori, c’è sicuramente ‘Un posto al sole‘, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20,45 circa su Rai Tre. Sono tante le curiosità legate alla narrazione di questa commedia romantica, ambientata interamente a Napoli.

Tra le prime curiosità che forse i telespettatori non sanno, c’è quella che ‘Un posto al sole’ non è un prodotto televisivo italiano. Esso infatti trae origine dal format Neighbours, una serie televisiva australiana che narra delle vicende di alcune famiglie residenti in Ramsey Street.

La narrazione della soap ha affrontato – specialmente negli ultimi anni – delle tematiche particolari, come ad esempio quella dei migranti. Gli appassionati della serie ricorderanno infatti della puntata del 19 giugno 2018, che trattò proprio il tema in questione, omaggiando quindi la giornata del rifugiato.

Una scelta che però non fu capita o compresa del tutto da parte degli affezionati della commedia romantica. Tanto da attaccare duramente i produttori della serie televisiva. Altre accese critiche furono fatte contro la fiction nel momento in cui Un posto al Sole si rifece il look nel 2017.

Nonostante i buoni propositi i cambiamenti furono negativi. Le luci erano troppo forti, i volti degli attori risultavano lucidi e patinati. Difetti poi aggiustati in fase di post produzione. Modifiche che sono poi risultate salvifiche ai fini della buona riuscita della soap.

La soap opera con protagonista tra gli altri anche l’attore Davide Devenuto, detiene un record assoluto per la televisione italiana. Un posto al sole, infatti, è in onda da ben 21 anni, con all’attivo più di 5000 episodi. Che dire un primato ancora non eguagliato da altri prodotti televisivi di pari genere italiani.

Complice la bellezza dei luoghi e le lunghe riprese, sono sorti molti amori tra gli attori della serie televisiva. Tra i più famosi si annovera quello di Davide Devenuto e Serena Rossi, che interpretavano rispettivamente il ruolo di Andrea e Carmen.

Mentre Michelangelo Tommaso ha sposato Samanta Piccinetti. Anche Luca Turco (Niko) si è innamorato della collega Giorgia Gianetiempo ((Rossella).

Quali sono le location di UPAS

Le primissime stagioni di Un posto al Sole sono state girate a Villa Rocca Matilde, una dimora antica prospicente il mare alle pendici di una collina di Posillipo. Successivamente il set si è trasferito a Villa Volpicelli. L’edificio dalla tipica struttura con agli angoli delle forme torrite, è appartenuto all’attrice Luisa Conte. Successivamente donato al comune di Napoli.

All’interno della dimora sono stati ricreati i sette appartamenti che sono rispettivamente le case delle famiglie protagoniste della soap. Alcune delle scene di Un posto al sole sono invece girate negli studi di produzione Rai di Fuorigrotta. Periodicamente, la stessa sede Rai di Napoli organizza dei tour sui vari set per soddisfare i fan che voglio vedere da vicino le varie location.

Nei set interni al centro di produzione Rai di Napoli si trovano ad esempio il Caffé Vulcano, la casa di Raffaele, la casa di Ornella, ed ancora quella della famiglia Poggi e di Ferri.