un-posto-al-sole-notizia-clamorosa,-alex-belli-prende-il-posto-di-raffaele-giordano,-rispo-fatto-fuori

A Un posto al sole è tempo di ricambio generazionale e il posto di Raffaele Giordano potrebbe essere preso da un volto che abbiamo conosciuto molto bene durante l’ultima stagione televisiva, quello di Alex Belli. La soap opera napoletana ci tiene compagnia da moltissimi anni e spesso ci è capitato di dover salutare qualcuno dei nostro personaggi preferiti. C’è chi va e chi torna, spesso anche per scelte della produzione che tra tante storie, preferisce concentrarsi su un numero ridotto di personaggi per non distogliere l’attenzione dei telespettatori dalle puntate.

Ma il tempo passa anche per gli attori di Un posto al sole. C’è chi è cresciuto e chi invece è invecchiato, e adesso non vuole fare altro che andare in pensione. E’ il caso di Raffaele Giordano, storico portiere di Palazzo Palladini, sicuramente uno dei preferiti in assoluto della soap. Il personaggio è interpretato da Patrizio Rispi, che a quanto pare potrebbe rinunciare al suo ruolo nella fiction di Rai 3 già a partire dalla prossima stagione televisiva. L’attore vorrebbe dedicarsi interamente alla famiglia e godere della sua meritata pensione. Una scelta che sicuramente lascerà con l’amaro in bocca il suo pubblico.

Probabilmente Raffaele Giordano lascerà palazzo Palladini dopo che la sua storia con Ornella finirà di punto in bianco. Anche insieme sono una coppia molto apprezzata. Li ricordiamo quando lei era la dottoressa snob del nord e lui era un verace portiere napoletano. Li abbiamo visti litigare, discutere, finché non è scoppiata tra loro la passione che li ha portati a una relazione lunghissima che ci sembra impossibile vedere finire. E invece sembra che sarà proprio questa la scelta di trama di Un posto al sole per dire addio al suo portiere. Solo una grandissima delusione d’amore potrebbe portarlo lontano da Napoli.

Intanto, a Un posto al sole e soprattutto a palazzo Palladini servirà sicuramente un nuovo portiere. Il volto più in lizza per assumere questo difficile ruolo è quello di Alex Belli. L’attore è già reduce di altre fiction, e proprio adesso che doveva riprendere con Il paradiso delle signore la soap è stata chiusa. Ma sempre che adesso stia già contrattando per entrare a far parte della famiglia di Rai 3. Qui interpreterà il portiere con il sogno di diventare avvocato, e avrà i suoi momenti da protagonista. Un lavoro molto importante per l’uomo che quest’anno si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie al Grande Fratello Vip.

Anche nel reality Alex Belli ha scelto di portare in scena una commedia. Il triangolo formato con Soleil Sorge e sua ‘moglie’ Delia Duran ha fatto discutere l’Italia intera. L’attore ha voluto soprattutto affrontare un argomento che nella nostra penisola è ancora un tabù: l’amore libero. Ma la forte gelosia della sua Delia (molto poco credibile) ha fatto ben comprendere che il loro era un teatrino già organizzato.

Dopo la gloria del Grande Fratello Vip, l’uomo sarebbe quindi pronto a tornare su un vero set. Siamo sicuri che il suo ingresso a Un posto al sole ci porterà tantissime sorprese, ma sicuramente sentiremo forte la mancanza di Patrizio Rispo. Per avere ancora notizie e anticipazioni su Un Posto al sole seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

