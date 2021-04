Un Posto al sole perde un altro personaggio storico: Ecco chi lascia la soap. Fan delusi, cosa accadrà nelle prossime puntate

Ancora stravolgimenti ad Un Posto al Sole. A quanto pare a lasciare la soap napoletana sarà, per un periodo ancora da definire, Giorgia Gianetiempo, ovvero Rossellina. A quanto pare la giovane attrice non farà più parte del cast Upas per le prossime puntate. La giustificazione ufficiale è la sua partenza per prepararsi alla laurea ma in realtà pare rientri nel progetto di rivoluzione del cast già intrapreso con altri personaggi. Proprio per questo si cercherà di forzare la mano con la relazione tra Patrizio e Clara, Vediamo infatti cosa accadrà nelle prossime puntate. ATTENZIONE SPOILER

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda la settimana dal 26 al 30 aprile, non ci sarà solo spazio per il mistero legato a Pietro Abbate. Si tornerà infatti a parlare anche di sentimenti ed in particolare del controverso rapporto tra Patrizio e Clara. Dopo essersi lasciati con i loro rispettivi partner, i due si sono allontanati per fare chiarezza su quello che provano ma presto un evento, del tutto casuale, darà loro l’occasione di riavvicinarsi. A rendere possibile un nuovo fugace incontro d’amore sarà infatti il guasto di un ascensore, ma che valore avrà davvero questo momento di intimità per i due? Nel frattempo in una storyline, dai toni più leggeri, Vittorio inizierà ad interessarsi sempre più a Speranza, mentre Mariella commetterà un grave errore di valutazione su sua nipote.

Upas, trame dal 26 al 30 aprile: chiusi in ascensore

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirrone) avranno modo di ritrovare la loro complicità. A rendere possibile questo evento, sarà un banale guasto all’ascensore che costringerà i due a restare da soli assieme per qualche attimo. Le anticipazioni non chiariscono se tra i due ci sarà un momento di intimità o se avranno solo modo di parlare, ma sottolineano che si tratterà di un fugace momento. Questa coppia finora non ha mai avuto modo di fare davvero chiarezza sui loro reciproci sentimenti, sarà questa la volta giusta?

Spoiler dal 26 aprile: i dubbi di Patrizio

Come ci fanno sapere le anticipazioni di Un Posto al sole, nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) non demorderà e farà di tutto per riavvicinarsi a Clara. La ragazza però, questa volta, sarà determinata a far valere i suoi diritti e ad affrontare una vita dignitosa lontana da Palladini. Se Clara si troverà in una situazione molto difficile, le cose non andranno di certo meglio per Patrizio. Il giovane Giordano infatti, apparirà molto confuso in merito ai suoi reali sentimenti. Con Rossella (Giorgia Gianetiempo) partita per Indica, il ragazzo avrà però modo di riflettere seriamente sugli ultimi eventi e fare, una volta per tutte, chiarezza sui suoi reali sentimenti.

Anticipazioni 26-30 aprile: Mariella prende un abbaglio

A quanto pare nelle prossime puntate di Un posto al sole, Vittorio sarà destinato a crollare dinanzi alla bellezza di Speranza (Mariasole Di Maio). Gli spoiler non chiariscono cosa accadrà di preciso, ma sottolineano che il giovane Del Bue, finora deciso a non tradire la fiducia di Alex, si piegherà dinanzi all'avvenenza della nipote di Mariella. Nel frattempo quest'ultima si renderà finalmente conto del fatto che sua nipote eserciti un forte fascino sugli uomini, ma questa netta presa di coscienza la porterà però a prendere un vero e proprio abbaglio.

