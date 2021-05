Un Posto al sole, Pronto l’Addio a Michele, arriva un nuovo personaggio che farà innamorare Silvia. Anticipazioni Choc

Un posto al sole è la soap napoletana ambientata a Palazzo Palladini che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3, e che continua ad avere successo nonostante vada in onda da più di venti anni ormai. E’ la soap più longeva della televisione italiana. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 maggio svelano che Roberto Ferri sarà sempre più in crisi a causa della situazione ai Cantieri.

Franco, che sta portando avanti le indagini per conto di Ferri, corre un grosso rischio. Samuel corteggia Speranza. Vittorio fa di tutto per resistere al fascino della ragazza. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Vittorio e Patrizio litigheranno perché non riusciranno a mettersi d’accordo su chi deve fare le pulizie di casa, e qualcuno le farà al posto loro, probabilmente proprio Speranza. Tensioni in famiglia per Franco a causa del lavoro che svolge per Roberto Ferri ai Cantieri.

Un posto al sole, anticipazioni nuove puntate: un duro colpo per Ferri

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana rivelano ancora che Ferri incasserà un duro colpo nella gestione dei Cantieri ma non mollerà e andrà dritto per la sua strada. Ferri prenderà una decisione drastica. Franco cerca di risolvere i problemi in famiglia. Vittorio e Patrizio non riescono a capire chi possa aver pulito casa al posto loro.

Nei prossimi episodi di Un posto al sole Silvia parlerà con Guido della sua relazione con Michele che non prosegue bene. Arriverà un nuovo personaggio che potrà far innamorare Silvia, ovvero un nuovo cliente del Caffè Vulcano. Michele nel frattempo riceverà una brutta e inaspettata notizia e probabilmente dovrà lasciare Napoli per un po’ di tempo ( e quindi anche la soap). Ferri cerca di limitare i danni, Franco non è d’accordo con il suo operato.

Alberto Palladini è sempre più in crisi dopo la fine della relazione con Clara. Quindi aspettiamoci una settimana ricca di colpi di scena. Dopo l'uscita di Rosellina infatti anche Michele pare sia pronto ad abbandonare la soap. Silvia quindi rimarrà sola e sarà preda facile di un nuovo personaggio. L'appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3.

