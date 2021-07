“Un Posto al sole”, Rossella è al settimo cielo: Filippo in crisi per la sconcertante scoperta

Le anticipazioni di un Posto al Sole per la prossima settimana: Rossella felice per la sua laurea, mentre Filippo attraversa una forte crisi

Continua con grande successo di pubblico la soap Rai Un Posto al Sole, ormai appuntamento fisso per migliaia di spettatori che la seguono da ben 25 anni.

Il programma è entrato in produzione nel 1996 e ha visto come protagonisti numerosi attori, alcuni già conosciuti, altri che lo sono diventati di lì a breve, grazie a una trama coinvolgente e al loro talento nel saper interpretare i loro ruoli.

La settimana che inizia domani ci regalerà molte emozioni, tra colpi di scena e sviluppi inaspettati. Vediamo meglio cosa aspettarci dalle prossime puntate della soap tutta italiana.

Un Posto al Sole, Rossella rischia grosso, ma riceve un aiuto insperato. Filippo sconcertato

Rossella è in uno stato di grande agitazione e non smette di ripassare per la sua laurea che si avvicina. Patrizio scoraggia Vittorio dall’organizzare una festa a sorpresa per la ragazza, ben sapendo che la ex non ama queste cose.

Rossella è talmente stanca che il giorno della sessione si sveglia tardi e rischia di non presentarsi. Per non perdere tempo col traffico si incammina di tutta fretta seguita da Silvia e Michele. Ce la fa e si laurea con 110 e lode.

Vittorio le ha preparato lo stesso un buffet al Palazzo per festeggiarla e la giovane non si arrabbia, troppo felice per essersi laureata. Ringrazia poi Patrizio per essersi ricordato del suo dolce preferito.

Serena decide di portare a casa Filippo, che è soffre di amnesia e non ricorda nulla. Quando scopre di avere una figlia, l’uomo va in una crisi profonda. Serena cerca di fargli tornare la memoria ma è tutto inutile.

Patrizio è stanco di nascondersi e vuole vivere la sua storia con Clara alla luce del sole, Raffaele lo spinge a riflettere bene su i suoi sentimenti nei confronti della ragazza.

Marina vuole dare un po’ di conforto a Roberto, ma la sua decisione pare avere un risultato che non si aspettava. Jimmy non sa come liberarsi dal pensiero di Brenda e dalla calzamaglia.