un-posto-al-sole,-un-personaggio-amatissimo-chiede-agli-autori-di-tornare.-chi-rivedremo-molto-presto

Un posto al sole è la longeva soap di Rai 3 che va in onda da più di 25 anni e che riscuote sempre un successo incredibile. Nel corso degli anni c’è stato un via vai di attori, di storie, di intrecci. Il pubblico è talmente affezionato ai protagonisti che li considera come persone di famiglia siccome tengono compagnia ogni sera, per mezz’ora, dalle 20:45. E, ogni qual volta succede qualcosa di inaspettato o imprevedibile a qualche personaggio, il pubblico ne risente e inizia a fare appelli sui social.

E’ ciò che è successo ultimamente sotto ad un post di uno dei personaggi storici della soap. Stiamo parlando di Valentina Pace che in Un posto al sole interpreta il ruolo di Elena Giordano, figlia della temutissima Marina. Ebbene, proprio una decina di giorni fa, la soap ha festeggiato le 6000 puntate e tutti i protagonisti hanno organizzato una festa a Napoli approfittando anche di trascorrere del tempo insieme, in particolare per quelli che al momento non stanno registrando per altri impegni.

Valentina, infatti, è tra i personaggi lontani dal set da qualche anno. Il motivo è legato agli eventi familiari, in particolare al suo matrimonio con Stefano Moruzzi avvenuto il 12 luglio. I due stanno insieme da 7 anni e hanno anche una figlia, Matilde, di 3 anni. Il personaggio di Elena Giordano al momento si troverebbe a Londra con la figlia Alice: questa è la trama di Un posto al sole proprio perché, in realtà, Valentina è stata in maternità dopo la nascita della figlia per poi dedicarsi alle nozze.

Ma il suo ritorno non è per niente escluso. In primis sono i fan che sotto le foto pubblicate su instagram assieme a Nina Soldano (Marina) e Fabiola Balestriere (Alice) hanno chiesto a Valentina di tornare, pregandola. Ma anche la stessa attrice, in un’intervista a Nuovo ha confessato il desiderio di tornare ad essere una delle protagoniste dell’amata soap. “Sono andata in maternità mentre recitavo a Un posto al sole. Ora che Matilde è grande e andrà all’asilo, spero di tornare sul set, perché sono molto affezionata al personaggio di Elena Giordano“.

Dunque, per la gioia dei fan, il suo ritorno potrebbe avvenire al breve anche perché, all'interno della trama di Upas, molto spesso Marina telefona la figlia Elena o si incontra con la nipote Alice. Insomma, il suo personaggio non è del tutto escluso o fuori dalle puntate. La soap, inoltre, da lunedì 15 agosto sino al 29, non verrà trasmessa per la pausa estiva e tornerà a settembre con nuove avvincenti avventure.

