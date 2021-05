Un Posto al Sole, Viola lascia la soap e si trasforma: “Non sembri più tu, cosa hai fatto”. Ecco la foto

Ilenia Lazzarin ha cambiato completamente look lasciando i suoi fans basiti. La conosciamo come Viola di Un Posto al Sole, ma l’attrice ha partecipato anche come protagonista in Atlantis, quindi alla miniserie Le ali della vita, le Due gemelle a Roma e Un passo dal cielo. Nella sua carriera registra anche l’esperienza come conduttrice di Il contadino cerca moglie, in onda su Sky. Il successo però è arrivato sicuramente con la sua partecipazione alla fiction di Rai 3, una delle più longeve e amate dal pubblico italiano e ambientata a Napoli. Le vicende dei personaggi ruotano tutte intorno il famoso palazzo Palladini.

Ilenia Lazzarin non è napoletana, ma originaria di Busto Arsizio, nel Varese. Trasferitasi nella capitale partenopea nel 2001, ha studiato scienze delle comunicazioni al Suor Orsola Benincasa per poi entrare nel cast di Un Posto al Sole. Il suo personaggio è quello di Viola, bella e amatissima. Figlia di Ornella e Giorgio Bruni, è approdata nella soap come una ragazzina disperata per il divorzio dei suoi genitori e arrabbiata per la relazione della madre con Raffaele, l’amatissimo custode del palazzo. Quindi è cresciuta davanti ai nostri occhi imparando ad accettare le scelte della mamma.

Sono state molte le storie d’amore con cui ha appassionato il pubblico. Quella più importante è sicuramente con Eugenio, dal quale ha avuto anche un figlio. Viola è sempre stata castana e con un fisico mozzafiato e sembra che gli anni per lei non passino, ma anzi la rendano solo più bella e matura. Se il suo personaggio a Un posto al Sole l’ha resa famosa, Ilenia Lazzarin ha voluto entrare nel cuore dei suoi fans e far conoscere anche la vera se. Tutto questo è stato possibile grazie ai canali social, di cui è diventata una vera reginetta, seguita da moltissimi follower.

Ilenia Lazzarin si è fatta amare dal pubblico anche come madre e come amante del fitness, infatti ha cominciato a fornire consigli su come tornare in forma il prima possibile. La sua presenza su Instagram e il modo in cui interagisce le ha procurato fans non solo da Un Posto al Sole, ma anche semplicemente della Lazzarin. Negli ultimi giorni ha mostrato un cambio di look radicale che ha lasciato tutti senza parole. Ha pubblicato delle fotografie con i capelli tinti di rosa. Ad accompagnare gli scatti, la frase: “La vita è troppo breve per essere presa sul serio”. Il successo è stato immediato.

Tantissimi i like e i commenti che sono apparsi sotto il suo post, con feedback super positivi riguardo il nuovo colore: “Ti sta proprio bene, Wow”. Intanto risulta impossibile non domandarsi se anche Viola farà questo cambio look, o se magari indosserà una parrucca per nasconderlo. Ilenia è da poco ritornata sul set di Un Posto al Sole e lo scopriremo a breve: “La ripartenza è andata molto bene. Sul set sono stati attivati tutti i dispositivi di sicurezza tanto che giriamo senza mascherine ma rispettando le distanze. Ogni dieci giorni facciamo il tampone e questa procedura mi fa sentire tranquilla avendo un bambino a casa”. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Un Posto al Sole, Viola lascia la soap e si trasforma: “Non sembri più tu, cosa hai fatto”. Ecco la foto proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.