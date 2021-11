UN PREMIO OSCAR IN FIERA A VERONA: Sarah Arduini sarà allo stand di “Side Academy” alla Fiera di Verona dal 25 al 27 novembre

VERONA. Come si diventa premio Oscar? Come si arriva al successo mondiale? A raccontarlo ai giovanissimi partecipanti del salone “Job&Orienta” sarà Sarah Arduini, romana 35enne, premio Oscar nel 2017 per gli effetti speciali del kolossal Disney “Il libro della giungla”. Sarah sarà presente al padiglione di Side Academy in Fiera a Verona dal 25 al 27 novembre 2021 nell’ambito della 3 giorni “Job&Orienta”. Il salone dell’orientamento e della formazione che ogni anno accoglie miglia di giovani da tutta Itala in cerca di spunti ed idee per costruire il proprio futuro.

Sarah Arduini, docente di Side Academy, esperta di grafica 3D ed effetti speciali, sarà fisicamente in fiera nei 3 giorni della manifestazione. Racconterà ogni mattina dalle 10.45 in poi la sua straordinaria carriera, intervistata dallo scrittore Stefano Ferrio, vicedirettore di Side Academy, e lo farà accompagnando la narrazione con video tratti dalle proprie partecipazioni ad alcuni capolavori della Disney, ma anche a kolossal come quelli della serie dedicata ai dinosauri generata da “Jurassic Park”. La performance di Sarah Arduini diverrà così, nei 45 minuti della sua durata, fulcro visivo e contenutistico di un supestand realizzato come insieme di postazioni dove gli studenti, attesi a migliaia nei tre giorni di “Job&Orienta”, potranno scoprire le più varie, sorprendenti ed utili applicazioni con cui la computer grafica concorre alla scienza e alla bellezza di questo nostro mondo.

Così si presenta Side Academy di Verona alla trentesima edizione di “Job&Orienta. L’appuntamento, che, con i suoi 300 eventi e 500 espositori, richiama scolaresche e insegnanti da ogni parte d’Italia, è da sempre di assoluto prestigio. Quest’anno è reso ancora più significativo dal ritorno del pubblico in presenza, dopo l’edizione “online” del 2020, condizionata dalla pandemia.

Side Academy sarà presente al Padiglione 7 Stand n. 109 con un’area di 100 metri quadrati, perfettamente calata in un presente fatto di corsi e diplomi, ed affacciato su un futuro sempre più digitalizzato e creativo. Una bottega aperta, dove il pubblico scoprirà “dal vivo” in quale modo la computer-grafica può generare opere d’arte, film di animazione, videogame, spot pubblicitari, trailer cinematografici, rendering tridimensionali al servizio della grande industria come dell’artigianato di qualità.

“Job&Orienta” del trentennale diventa perciò quanto di meglio si possa immaginare, attraverso dimostrazioni ed eventi, per manifestare lo straordinario stato di salute di Side Academy, punto di riferimento formativo di assoluta eccellenza a livello nazionale nella formazione di “3D Artist”. Lo si è visto allo scorso Festival del Cinema di Venezia, che ha accolto nel proprio programma il “Gala dei Draghi d’Oro” proposto dalla “Side”, e lo si vedrà a breve nei titoli di testa dell’attesissimo film su Dante diretto da Pupi Avati, che ha affidato all’Academy veronese l’editing digitale di questa sua nuova opera.

A tanto arrivano i 3D Artist, i professionisti della computer-grafica (CGI) richiestissimi in settori in continua espansione come i videogame, l’animazione cinematografica e televisiva, la grafica tridimensionale utilizzata dalla grande industria e dalle più affermate agenzie di comunicazione. Orientati verso questi mondi, studenti dotati di diploma di scuola superiore, ma anche di laurea, in Side Academy hanno la possibilità di scegliere, per la propria formazione, tra i corsi triennali proposti nella sede veronese dell’accademia, in via Del Fante 5, e il master di diciotto mesi avviato in questo anno didattico nella seconda sede aperta all’interno del Golf Club di Peschiera del Garda. L’arte e le tecniche grazie a cui i diplomati di Side Academy trovano lavoro ovunque nel mondo – per gli studios di una “major” cinematografica come per i colossi dell’industria globale o le più emergenti start-up innovative. Di una tale leadership, esercitata da Side Academy, nella formazione di 3D Artist, ha preso atto anche un gruppo bancario di statura europea come Intesa Sanpaolo che, a partire da quest’anno didattico, mette a disposizione degli studenti dell’accademia veronese “Per Merito”. Si tratta di un finanziamento senza garanzie e a tassi gevolati, con possibilità di ricevere fino a 30mila euro e rateizzazioni da distribuire in periodi fino a trent’anni.