un-resort-di-lusso-a-bali-firmato-oma

Potato Head Studios. Foto di Kevin Mak.

Potato Head Studios è un immenso resort di lusso sull’oceano dove convivono in un’unica realtà l’amore per la musica, per l’arte, per il design, il cibo e il benessere. Il complesso, situato nella spiaggia di Petitenget Beach a Bali, fa parte del villaggio Desa Potato Head, che comprende un beach club e due hotel nella città balneare balinese di Seminyak, ed è il primo progetto dello studio OMA sull’isola indonesiana. Il villaggio è il risultato di dieci anni di lavoro per la realizzazione di questo complesso che ha come obbiettivo quello di rivisitare il modo in cui le persone vivono l’ospitalità.

Questo non è solo un semplice luogo dove soggiornare, ma anche un centro creativo dove sentirsi ispirati, dove trovare il proprio equilibrio e ricaricare le forze per il futuro. Il tema della sostenibilità, del benessere e della connessione con la comunità sono al centro del progetto. All’interno degli spazi vengono organizzati workshop educativi, per stimolare anche la scena creativa indonesiana anche attraverso programmi culturali su musica, arte e cultura, con un’attenzione particolare per la cultura alimentare, avendo di recente lanciato il progetto agricolo Sweet Potato Project dedicato alla coltivazione a chilometro zero all’interno di Desa Potato Head.