un-solo-cliente-di-fastly-ha-fatto-crollare-una-parte-di-internet-per-quasi-un’ora

La società di cloud si è scusata, ha detto che un errore del genere doveva essere previsto e ha promesso di fare maggiore chiarezza sull’accaduto

(foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

In molti si sono chiesti come sia stato possibile l’internet down generalizzato di martedì 8 giugno, quando decine di grandi siti in tutto il mondo sono rimasti irraggiungibili per poco meno di un’ora. L’interruzione, ha colpito alcuni siti web popolari come Amazon, Reddit e Twitch, oltre a quelli di grandi media come il Guardian e il New York Times.

Quasi in diretta si è saputo che il problema era imputabile a Fastly, una società di servizi di cloud a cui si appoggiano molti siti. Ora però la stessa Fastly ha spiegato cosa ha causato l’incidente che mandato offline le pagine web. Il disservizio è stato dovuto a un solo cliente della compagnia, che avrebbe modificato le proprie configurazioni, facendo accidentalmente saltare mezza internet.

Fastly ha risolto il problema e riportato online tutti i siti caduti in un tempo relativamente breve, ma si è scusata e ha detto che un incidente come questo avrebbe dovuto essere previsto. Il vicepresidente di Fastly, Nick Rockwell, in un post sul blog dell’azienda ha scritto: “Questa interruzione è stata ampia e grave e siamo davvero dispiaciuti per l’impatto sui nostri clienti e su tutti coloro che fanno affidamento su di loro”.

Martedì un cliente di Fastly, di cui non è stato fatto il nome, modificando le proprie impostazioni di connessione internet ha esposto a quasi tutta la rete di Fastly un bug presente in un aggiornamento software rilasciato a metà maggio. L’85% della rete di clienti dell’azienda ha iniziato a restituire errori.

Gli ingegneri hanno individuato la causa del problema circa 40 minuti dopo che i siti erano andati offline, verso le 12. “In 49 minuti, il 95% della nostra rete funzionava normalmente”, ha affermato la società. Fastly ha apportato una correzione del bug su tutta la sua rete e ha promesso nel futuro prossimo di fare maggiore chiarezza sui processi seguiti durante l’incidente e sul perché il bug non sia stato rilevato nei precedenti test.

Insieme ad aziende come Cloudflare e Akami, Fastly è uno dei cosiddetti giganti della rete di distribuzione dei contenuti (Cdn) che reggono vaste aree di Internet archiviando i dati dei clienti all’interno dei propri cloud. Questo sistema consente al contenuto di arrivare al nostro browser più velocemente, ma significa anche che più persone possono accedere a quel contenuto contemporaneamente.

Il disservizio di martedì ha rinnovato le preoccupazioni sul fatto che una rete sempre più gestita da pochi soggetti sia in definitiva meno sicura ed esposta a problemi di questo tipo.