un-tour-alla-scoperta-delle-ville-venete

Siamo andati vicino a Vicenza, a Brendola, per incontrare un imprenditore che le conosce molto bene e che le apprezza a tal punto da averne acquistata una, oggi sede del suo brand. Lui è Stefano Lora e il marchio che ha la fortuna di veder nascere i propri prodotti nella cornice di una bellissima villa ottocentesca è Vicario Cinque.



Ma di questo progetto vi sveliamo tutto tra poco. Prima, approfittiamo della passione di Stefano per l’architettura e il territorio e per farci consigliare la 5 ville venete da non perdere.

1. VILLA LA ROTONDA

Stefano ce la consiglia «per la perfezione e per la fama». E in effetti la Villa è una delle più celebri progettate da Andrea Palladio, ed è patrimonio dell’UNESCO, insieme alla città di Vicenza e ad altre ville sparse nella regione.

2. VILLA PISANI

«Per la sua spettacolarità» ci suggerisce il fondatore di Vicario Cinque. E a vedere le immagini non ci sono dubbi. Considerata la “Regina delle Ville Venete”, si trova sulla Rivera del Brenta. Nelle sue stanza hanno dormito dogi, re e imperatori. Oggi è un museo nazionale che conserva arredi e opere d’arte del Settecento e dell’Ottocento, tra cui il capolavoro del Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”.

3. VILLA DI MASER

Questa Villa per Stefano è un must «per la pittura, scultura e architettura di Veronese e Palladio» . Un vero capolavoro, lasciatevi incantare dagli affreschi e dai trompe l’oeil.

Villa di Maser

4. VILLA CORDELLINA

Sorge a Montecchio Maggiore, a pochi chilometri daVicenza ed è da non perdere «per i monumenti e le pittura di Mutton e Tiepolo» racconta Stefano Lora.

5. VILLA BARBARIGO

A Valsanzibio, la Villa affascina «per il suo esoterismo e il paesaggio». Il giardino all’italiana si estende per 150.000 metri quadrati.

E fuori classifica, ma la prima sul podio di Stefano c’è lei: Villa Piovene.

Negli anni è stata residenza estiva di nobili famiglie, come quella della contessina Adele Sartori (il suo nome è anche dipinto a mano su un soffitto in seta elegantemente affrescato). Poi, nella sua storia più recente si è trasformata in un asilo per bambini. Ma, erano anni ormai che questa magnifica costruzione era rimasta chiusa e non valorizzata.

Fino a che Stefano Lora, imprenditore di queste terre, ha deciso di prendersene cura ristrutturandola e facendola ritornare ai sui originari splendori per trasferire lì l’headquarter della sua azienda.

Un dettaglio di Villa Piovene

Una scelta motivata dal profondo amore per i colli berici e dalla sua voglia di condividere artigianato e saperi. Vicario Cinque, infatti, è un racconto a 360° che parla dell’Italia e dei suoi valori, un vero brand lifestyle.

Nella moda questo messaggio si percepisce grazie all’eleganza senza tempo tipica del made in Italy, alla qualità indiscussa dei tessuti e all’attenzione verso la sostenibilità. Nella linea home, invece, dalle note di ginepro della fragranza pensata per gli ambienti e dalle ceramiche prodotte a Nove, località vicentina nota per queste lavorazioni, dove si ritrovano nei disegni la storia di questa villa e delle sue colline.

Il lampadario di Murano creato in esclusiva per Villa Piovene

La Villa, appena restaurata, ha mantenuto le divisioni originali e nelle stanze, grazie a un enorme lavoro di recupero, sono riaffiorati i bellissimi affreschi che le decoravano. I mobili che arredano gli spazi, poi, hanno una bella storia di “riciclo/riuso”, se così si può dire: sono realizzati con il legno di alcuni cedri del parco che la proprietà è stata costretta a tagliare perché ammalorati. In questo modo nulla è andato sprecato.

Tavoli e panche create con i legni dei cedri abbattuti

Per vedere altre immagini di Villa Piovene sfogliate la gallery in alto, per voi un tour “virtuale” della casa ottocentesca ora sede di Vicario Cinque.