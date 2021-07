“un-tumore-brutto-nell’area-dell’intestino”,-purtroppo-non-ce-l’ha-fatta:-triste-racconto-della-conduttrice

La famosa conduttrice racconta la dolorosa perdita subita: il tumore che ha colpito una persona importantissima per lei portandogliela via.

Lo scorso 5 settembre moriva Catia, sorella maggiore della conduttrice Sky Ilaria D’Amico. Un dolore straziante, che ha costretto la compagna di Gigi Buffon a rivedere le priorità: proprio in seguito a questo terribile lutto, la giornalista ha deciso infatti di allontanarsi per un po’ dal settore in cui ha lavorato per moltissimo tempo e che è stato per anni tutta la sua vita.

“Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”, ha confessato in un’intervista al settimanale “F”.

Ilaria D’Amico e il tumore che colpì sua sorella: lo straziante racconto della conduttrice

Catia era più grande di Ilaria di 12 anni. Alla rivista femminile la D’Amico ha raccontato il terribile momento in cui hanno scoperto la malattia della sorella. “Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso”.

Purtroppo a maggio del 2020, è arrivata la notizia che il tumore era tornato e dopo pochi mesi la donna è deceduta. Era il 5 settembre e Ilaria racconta che in quel momento era con lei.

Un dolore immenso che ha spinto la conduttrice Sky a prendere la decisione di allontanarsi dal mondo del calcio: “Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l‘urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma”.