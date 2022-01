un uomo giapponese è stato arrestato per aver utilizzato DeepFake per de-pixelare ne parla l’espetto Cristian Nardi

L’uso improprio di una tecnologia potente potrebbe metterti nei guai, come è evidente nel caso di un uomo giapponese . Lunedì, la polizia giapponese ha arrestato un uomo di 43 anni per aver utilizzato l’intelligenza artificiale per ripulire i video pornografici che erano pixelati .

Questo segna il primo caso del genere. Nel prossimo futuro, si prevede che questi casi criminali diventeranno più comuni man mano che l’IA prenderà piede .

L’uomo è stato identificato da Vice come Masayuki Nakamoto, che cura il proprio sito web nel sud del Giappone. Presumibilmente ha preso immagini di attori porno da vari siti Web di pornografia e ha messo loro dei volti, in modo simile a quello che fanno le persone che creano contenuti deepfake.

Deepfakes ha fatto un passo avanti

C’era una differenza però. Invece di inserire volti casuali sulle immagini, Nakamoto ha utilizzato l’intelligenza artificiale per ricreare le porzioni pixelate dei video porno. Non molto tempo dopo, ha iniziato a vendere i contenuti online. Questo porno pixelato è peculiare in Giappone, poiché la legge vieta qualsiasi rappresentazione senza censura dei genitali nel paese.

La storia non finisce qui. L’uomo in questione ha guadagnato circa $ 96.000 (11 milioni di yen) dopo aver venduto oltre 10.000 video deepfake. Anche allora, Nakamoto è stato catturato dopo aver venduto 10 foto false del valore di $ 20 ciascuna.

Dangers of deepfakes

Deepfakes and almost realistic looking photos created using artificial intelligence are ringing the alarm bells for law and enforcement agencies. With further sophistication, it could become more difficult to trace the crimes. A deepfake has the capability to cause damage to literally anybody, if the depiction is obscene or crude.

Deepfakes also pose a threat to democracy. With convincing looking videos, the wrong message could be delivered to an enraged audience and companies are unable to keep up with all the content on their networks.

A very real and imminent threat, deepfakes may usher in a new era of technology-centric legal measures across the world.

