Un uomo violenta la figlia perché lesbica, lei lo denuncia

Un padre violentò la propria figlia dopo aver scoperto la sua omosessualità, lei decise di denunciarlo con l’appoggio della fidanzata, ecco la triste storia raccontata da Francesca dopo circa dieci anni

Violenza minorile (Screenshot Instagram)

Francesca, una ragazza di 24 anni, ha raccontato la sua triste storia dopo essere riuscita a rifarsi una vita grazie anche alla denuncia e al suo coraggio nel farlo. Quando aveva 15 anni, sua sorella venne a conoscenza del suo fidanzamento con una ragazza e avvisò i genitori facendogli vedere i messaggi sul telefono.

Francesca tornò da scuola, ignara di tutto, e suo padre la chiuse nella cameretta e abusò di lei. Quella fu la prima violenza completa ma in realtà non fu la prima. Infatti, come afferma Francesca, suo padre aveva iniziato ad abusare di lei già dai 7 anni, in tutto questo la madre sapeva ma faceva finta di nulla e in sostanza non ha mai fatto niente per impedire l’accaduto.

Purtroppo questi episodi si sono ripetuti anche successivamente, questo le parole di Francesca: “Dopo quella violenza, mio padre ci ha riprovato. Sono scappata più volte, gli ho detto che lo avrei denunciato e lui mi ha minacciato. Ho trovato il coraggio grazie alla famiglia della mia fidanzata di allora”.

LEGGI ANCHE ——> Melissa Satta di nuovo innamorata: chi è il fortunato

Ecco come è andata la denuncia di Francesca e lo stato attuale

Francesca, all’epoca dei fatti, venne aiutata dalla fidanzata e dalla sua famiglia nello sporgere denuncia verso i genitori. Questo è stato un passo fondamentale per lei, anche se per qualche tempo poi fu costretta a stare di nuovo con i suoi genitori: “Bisognava fare gli accertamenti. Non è stato facile per me. Ho preso tante botte e lui ha riprovato a violentarmi”.

Cartelloni contro la violenza sulle donne (Getty Images)

La denuncia di Francesca ha portato ad un processo che è ancora tutt’ora in fase di svolgimento. Il giudice ha proposto otto anni di carcere per il padre e due anni per la madre.

Leggi anche ->Emma Marrone rivela la verità sul suo rapporto con Maria De Filippi

Attualmente Francesca è diventata giocatrice di calcio ed allena anche i bambini. Ecco le sue ultime parole: “Sono molto fiera del mio gesto e mi sento forte. Lo rifarei altre cento volte. Ho ottenuto la mia giustizia riprendendo la mia vita in mano, costruendomi una serenità. Sono tornata a sorridere nonostante tutto”