Paradiso Beach Bar propone un’esperienza unica sul litorale romano

Neon rosa, flamingo gonfiabili, design retro e camicie Acapulco. Spiaggia, mare, food & drink, musica e sostenibilità. A racchiudere ogni cosa la cornice del litorale romano. Tutto questo è Paradiso Beach Bar: un’esperienza sospesa nel tempo dalle suggestive atmosfere tropicali, un progetto dall’intrigante iconografia anni ’80 pensato per offrire una proposta food & beverage di qualità, originale e unica sul litorale romano.

Paradiso Beach Bar nasce dall’incontro tra Freak&C, StudioFood e Marine Village e si trova proprio all’interno del villaggio che offre una grande spiaggia attrezzata, un ristorante, due chioschi, un circolo sportivo e un’accademia dedicata alle attività outdoor sul Lido di Ostia. Il fulcro della proposta gastronomica di Paradiso Beach Bar è la Pizzeria Da Spiaggia, una pizzeria d’asporto con proposte tradizionali rivisitate e impasti di alta qualità: una pizza a lievitazione naturale servita sulla spiaggia a pochi passi dal mare, tonda, semplice e ispirata alla tradizione. Il menu aperitivo ordinabile direttamente dal tavolo o dall’ombrellone completa la proposta food con piatti di mare che escono direttamente dalla cucina del ristorante. Punto di forza del Paradise Beach Bar è la nuova Drink List creata da Federico Tomasselli, bar manager del Pastificio San Lorenzo ed ex General Manager del Jerry Thomas, che ha puntato su una miscelazione che raggruppa gli ultimi 40 anni di storia della mixology con proposte che vanno dai classici come Pina Colada, Cosmopolitan o Solero alla sezione dedicata al Martini fino a una sezione per i Collins.

Leggi anche: Un mix di lusso e relax nella costa adriatica

L’estate del Paradiso Beach Bar sarà unica grazie anche a una programmazione artistica che accompagnerà i tramonti in spiaggia tra voci soul, jam session e djset; l’organizzazione musicale è interamente curata da Freak&C e vede in programma tutte le domeniche il live di Tahnee Rodriguez, cantante di Propaganda Live. Paradiso Beach Bar segue la politica di alto livello innovativo e tecnologico adottata negli ultimi anni dal Marine Village: gli ospiti potranno prenotare e acquistare tutto tramite App, comodamente dal tavolo o dal lettino così da non creare file e assembramenti; inoltre il beach bar e il villaggio sono totalmente plastic free e a impatto zero. Il chiostro offre un servizio continuativo dalla mattina alla sera con varie soluzioni per colazioni, pranzi e aperitivi in spiaggia.