Come in una storia hollywoodiana, i resti di un villaggio italiano sommerso sono tornati alla luce per la prima volta in oltre sette decenni. Il villaggio è stato trovato sul fondo del lago di Resia, un lago artificiale di 2,5 miglia quadrate situato vicino ai confini di Austria e Svizzera.

Il lago era una popolare destinazione turistica ed escursionistica, sia nei mesi estivi che in quelli invernali, grazie al gelo stagionale che permetteva ai visitatori di viverlo comunque. Con un campanile del XIV secolo che emerge dalle sue acque turchesi, l’ambientazione aveva ispirato un libro e una serie Netflix. Ma nessuno sceneggiatore avrebbe potuto scrivere il copione per quello che è successo questa settimana.

Una fotografia aerea del vecchio campanile della città di Curon come era prima di essere sommerso nel 1950. Foto: Getty Images/Miguel Medina

Ma prima la storia. Nel 1950, il villaggio di Curon ospitava centinaia di italiani. Questo prima che il villaggio fosse intenzionalmente sommerso per far posto a una vicina centrale idroelettrica. Andando avanti di circa settantuno anni, quando le riparazioni costrinsero una squadra a prosciugare temporaneamente il lago. In una scena che ci aspettiamo dalle menti di M. Night Shyamalan o Stephen King, quando l’acqua del lago è stata rimossa, sono apparsi i resti di un villaggio dimenticato.

La gente del posto che una volta visitava il sito per le placide acque del suo lago, viene ora a camminare per vedere le rovine sul fondo. Mentre nessuna delle case è sopravvissuta all’alluvione, vecchi gradini, cantine e muri che avevano trascorso decenni sul fondo del lago sono stati improvvisamente esposti. Una cantina che portava ancora più sottoterra è stata trovata dopo che il lago è stato prosciugato. Luisa Azzolini, che viene dalla regione, ha scritto su Twitter che è stata una “strana sensazione” camminare tra le macerie del villaggio perduto. Forse anche altri che hanno visitato il vecchio villaggio hanno provato la stessa strana sensazione. E forse la immortaleranno in un nuovo libro o in una serie Netflix.

