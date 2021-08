Un week end che regala emozioni per i Vergine: amore in periodo no per Sagittario. Le stelle di Paolo Fox

Ariete – Attenzione a questioni sentimentali rimaste in sospeso, verso la fine del mese potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece sono in arrivo novità, non esitare a contattare delle persone che potrebbero aiutarti

Toro – Chi ha un'età superiore ai 40anni, dovrà affrontare a viso scoperto le persone che lo circondano. Sul lavoro invece rispetto allo scorso anno, qualcosa è cambiato, novità in arrivo.

Gemelli – In amore, se la tua storia va bene non soffermarti sui dettagli; attenzione ai tradimenti. Sul lavoro invece sono possibili ritardi, nulla però che non possa esser risolto.

Cancro – Giornata utile per le riappacificazioni e per mettere una pietra sopra alle discussioni passate. Sul lavoro invece se sei a contatto con il pubblico, le gratificazioni non mancheranno.

Leone – Giornata di recupero per i sentimenti. La Luna nel segno durante il fine settimana regala emozioni. Lavorativamente parlando favoriti artisti e artigiani, soluzioni in arrivo.

Vergine – Il fine settimana regala emozioni sincere, ti senti libero di esprimere ciò che provi. Sul lavoro sii ottimista, presto arriveranno soluzioni e novità.

Bilancia – Giornata positiva per i sentimenti soprattutto se nel corso degli ultimi due giorni c'è stato qualche screzio di troppo. Sul lavoro invece rimanda le scelte nel weekend, quando sarai maggiormente lucido e tranqullo.

Scorpione – Se devi risolvere qualcosa in amore fallo oggi, la giornata è a tuo favore. Possibile agitazione nel weekend. Sul lavoro invece non allungare i tempi, rimanda a domani le decisioni importanti.

Sagittario – In amore il periodo è piuttosto complicato ma l'ottimismo fortunatamente non ti manca. Sul lavoro invece hai bisogno di riordinare le idee e rilassarti un po'.

Capricorno – In amore adesso è difficile per te provare attrazione per qualcuno, la Luna opposta invita ad avere pazienza. Sul lavoro invece sono favorite le collaborazioni.

Acquario – In amore chiarisci subito le cose che non vanno, ti aspetta una fine settimana piuttosto agitato.

Pesci – Giornata favorevole per i sentimenti anche se l'opposizione di Venere ti invita a restare calmo. Sul lavoro invece potresti anche fare un ultimatum a qualche tuo superiore, riscoprendoti diretto come non mai!

