un-weekend-«bespoke»-in-toscana

L’uso del termine inglese al posto di quello italiano farebbe storcere il naso a Mario Draghi, ma bespoke è la parola contemporanea perfetta per descrivere questo weekend in Toscana, cucito ad hoc da professionisti del settore hospitality.

Gli ingredienti di successo? L’Andana, storica tenuta di caccia del Granduca Leopoldo II nel cuore della Maremma riconvertita a resort di lusso, e If Experience, una realtà che disegna esperienze esclusive legate al mondo dell’arte.

L’Andana. Il grande cancello d’ingresso si apre su un viale alberato, un’andana per l’appunto. Ph. Angelo Tropea

L’Andana rappresenta un po’ la quintessenza della tipica casa di famiglia toscana. Quel luogo dove figli, nipoti e cugini, sparsi ormai nelle grandi città, ritornano tutte le estati per riassaporare l’aria di casa. Il classico concetto di semplicità e accoglienza, che non rinuncia ai dettagli.

L’immersione nella natura, poi, è un toccasana. E qui a L’Andana lo sanno bene. Appena il grande cancello d’ingresso si apre sul viale alberato di circa un chilometro, (un’andana per l’appunto), dove l’alternanza di cipressi e pini marittimi lascia spazio alla vista sui vigneti della tenuta, la sensazione di libertà e serenità è immediata.

Particolare dell’ingresso laterale alle spalle dell’uliveto. Ph. Angelo Tropea

Scelta la base di “appoggio” per il nostro tour, ci siamo affidati a Daniela Bianco e Filippo Cosmelli di If Experience, la cui capacità di organizzare tour a tema e in luoghi normalmente non accessibili, è già stata testata in passato. La prima tappa, anche per avere un primo assaggio della Maremma, è stata la Torre di Talamonaccia, un fortino medioevale che sorge su un promontorio a strapiombo sulla costa. La tenuta è passata a diversi proprietari, non ultimo il Granduca di Toscana, fino agli attuali proprietari, che l’hanno convertita a residenza privata con tanto di piscina e accesso privato al mare. Le terrazze sono davvero uniche nel loro genere, con una vista che spazia dalla cittadina fortificata di Talamone, passando per l’isola del Giglio e fino all’Argentario.

La Torre di Talamonaccio è un vero e proprio fortino medioevale che sorge su un promontorio a strapiombo sulla costa. Ph. Angelo Tropea

Capalbio, antico borgo che si erge su una delle scenografiche colline della zona e nota meta fin da gli anni ’60 dell’ala radical chic romana, che qui ha deciso di insediarsi in cerca di tranquillità, ospita due interessantissime attrattive. Le Terre di Sacra e il Giardino dei Tarocchi. Le Terre di Sacra è un’azienda agricola nata circa 100 anni fa che fin dall’inizio ha fatto sua la missione di trasformare questo territorio paludoso, redimendolo, per renderlo produttivo proteggendone l’unicità. Dagli anni ’70 questa protezione è condivisa con il WWF, che trasforma le Terre di Sacra in oasi naturale, includendo il lago di Burano e la sua scenografica Torre di Buranaccio.

Non lontano, sulla collina di Garavicchio, sorge il Giardino dei Tarocchi. A partire dal 1979, un viaggio onirico lungo 17 anni, ha accompagnato l’artista Niki de Saint Phalle nella costruzione di questo monumentale esempio di land art. Ispirate agli arcani maggiori dei tarocchi, queste strutture in cemento e acciaio, alte anche oltre i 12 metri, sono decorate con specchi, vetri e ceramiche colorate, creando nel panorama maremmano una sorta di caleidoscopio del surreale.

A partire dal 1979, un viaggio onirico lungo 17 anni, accompagna l’artista Niki de Saint Phalle nella costruzione di questo monumentale esempio di land art. Ph. Angelo Tropea

Spostandoci verso le terre senesi, dove la selvaggia Maremma fa spazio a un panorama più ordinato, ci dirigiamo a VillaCetinale: uno dei più begli esempi di stile barocco romano. Deve la sua realizzazione a Carlo Fontana, architetto di moltissimi monumenti religiosi, nonché di fontane romane e di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

Villa Cetinale è forse una di quelle classiche location che da Dolce Vita toscana, campestre ma sicuramente di elite. Ed ecco forse perché, dopo vari passaggi di proprietà, la tenuta è stata acquistata dal parlamentare inglese Sir Antony Lambton, che ha avviato diversi miglioramenti senza intaccare l’aspetto originale della villa. I giardini sono quasi certamente la cosa che attrae di più durante la visita: la maestria nell’accostare le aree boschive esistenti a spazi simmetrici ricchi di bossi e alberi da frutto, nonché di rose e glicine, è davvero notevole. Ah, la villa, che dispone di 13 camere da letto, può essere affittata per eventi privati o vacanze, anche su Airbnb a circa 8mila euro a notte.

Villa Cetinale: uno dei più begli esempi di stile barocco romano. Ph. Angelo Tropea

Rientrando verso L’Andana la nostra ultima tappa è stata l’Abbazia di San Galgano. Guidando lungo le strade curve delle colline toscane, quasi come un miraggio, di punto in bianco si palesa davanti ai nostri occhi questa placida reliquia architettonica in stile gotico. Il fascino dell’abbandono dovuto anche dall’assenza del tetto, quasi misticamente a unire terra e cielo, è palpabile. È qui su un colle prospiciente all’abbazia che sorge l’Eremo o Rotonda di Montesiepi, dove appunto San Galgano si ritirò e venne sepolto. Qualche decennio dopo per volontà dei vescovi locali iniziarono i lavori della struttura che avrebbe ospitato una congrega di monaci cistercensi. La peste e le carestie, oltre che una cattiva gestione, portarono al decadimento dell’abbazia già nel 1500. I lavori di restauro iniziarono nei primi decenni del ’900 e quello che possiamo vedere adesso è frutto di quel sapiente riadattamento conservativo.