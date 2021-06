una-cantina-abruzzese-diventa-residenza-d’artista

C’è chi per i propri quarant’anni si regala un’opera e chi lancia un progetto per instaurare un legame con il mondo dell’arte contemporanea: per i suoi 40 anni di attività, la cantina abruzzese Masciarelli Tenute Agricole ha inaugurato Masciarelli Art Project, un’iniziativa nata con la volontà di coinvolgere talenti internazionali in un dialogo con il mondo Masciarelli.

Masciarelli Art Project Castello di Semivicoli, Bottaia©Antinori

Per la sua prima edizione, il progetto vede protagonista l’artista e designer Job Smeets, talento belga fondatore di Studio Jobs e prevede un periodo di residenza nel suggestivo Castello di Semivicoli, rappresentativo dell’identità di Masciarelli. L’obiettivo finale è la realizzazione di un’ installazione site-specific e di un’etichetta per il Montepulciano d’Abruzzo Riserva Villa Gemma, il vino più rappresentativo della cantina. Smeets è stato invitato da Miriam Lee Masciarelli proprio per la sua visione eclettica e controcorrente, per la sua capacità straordinaria di fondere in uno stile fortemente riconoscibile un’abilità artigianale unica e un immaginario contemporaneo e originale che nella sua ricerca si traduce in superamento dei confini tra arte e design.

Masciarelli Art Project Castello di Semivicoli©Antinori

Masciarelli Tenute Agricole nasce nel 1981 a San Martino sulla Marrucina, piccolo paese collinare a sud di Chieti, dall’intuito imprenditoriale di Gianni Masciarelli, figura simbolo del panorama enologico italiano e protagonista dell’affermazione della vitivinicultura abruzzese moderna. Affermatasi e riconosciuta come una delle realtà di maggiore spicco e prestigio nel panorama italiano, la cantina, che dal 2008 è guidata dalla moglie di Gianni, Marina Cvetic, e dalla figlia Miriam Lee Masciarelli, è costantemente impegnata nel preservare quella visione audace e rivoluzionaria, che negli anni l’ha resa interprete nel mondo dell’eccellenza dei vini abruzzesi.

Miriam Lee Masciarelli e Job Smeets, Masciarelli Art Project ©Antinori

«Gianni, mio padre, ripeteva sempre che la passione senza conoscenza è incompleta, per questo non si deve mai smettere di alimentare la propria curiosità – spiega Miriam Lee Masciarelli – È nella natura della nostra famiglia, della nostra azienda, cercare di tenere sempre viva quella tensione verso l’esplorazione del nuovo, rimanendo al contempo saldamente legati alla nostra identità e alle nostre radici. È questa la più preziosa eredità di mio padre e Masciarelli Art Project rappresenta un ulteriore tassello all’interno dell’impegno che con mia madre portiamo avanti in questa direzione».

Masciarelli Art Project Castello di Semivicoli, Bottaia ©Antinori

Il progetto Masciarelli Art Project prevede per l’artista una immersione nel mondo Masciarelli con un periodo di residenza nel seicentesco baronale Castello di Semivicoli, monumento di interesse storico, che, situato sulle colline abruzzesi a pochi chilometri dal Parco Nazionale della Majella, oggi un relais de charme tra i vigneti. Il Castello di Semivicoli è da sempre in grado di affascinare grandi artisti e viaggiatori: sembra che qui soggiornò Lord Byron al ritorno da Roccascalegna durante il suo Grand Tour, e fu visitato in più occasioni da Gabriele D’Annunzio. Un luogo suggestivo, rappresentativo dell’identità di Masciarelli, che diventa così cuore del progetto da cui trarre ispirazione, esplorando la storia dell’azienda e la sua produzione, entrando in contatto con i terroir dei diversi vigneti, i colori, i profumi, le suggestioni di un territorio ricco di tradizione, di storia che ancora oggi riesce a preservare la bellezza del passato e la sua autenticità.

Masciarelli Art Project Castello di Semivicoli ©Antinori

«È un onore essere il protagonista della prima edizione di Masciarelli Art Project – spiega Job Smeets – la tradizione e la magnificenza di questa terra e di quest’azienda sono per me di grande ispirazione. Gianni Masciarelli ha fondato la cantina con una visione incredibilmente lungimirante, ad oggi portata avanti con coraggio da due donne straordinarie Marina e Miriam. Immergendomi nell’atmosfera unica e suggestiva del Castello di Semivicoli sono stato travolto da secoli di storia, circondato dalla bellezza della natura e dall’enorme varietà di vigneti. Sono rimasto estremamente affascinato dagli elementi che contribuiscono a salvaguardarli: rose, api, erbe, fiori, simboli di una natura vigorosa che regge i delicati equilibri della produzione vitivinicola».