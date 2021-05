una-casa-brutalista-nel-verde-sacro-di-bali

Una geometria che spunta nel verde di Bali, isola sacra. Là dove cresce il riso, che nella cultura locale è un dono degli dei. All’improvviso il paesaggio cambia, come se una linfa minimalista e vivace lo percorresse. Perché qui il giovane Maximilian Eicke, designer di natali tedeschi cresciuto negli Hamptons, ha dato vita a un compound dallo stile brutalista fatto di legno, acciaio e vetro, dove ha curato ogni singolo dettaglio.

La piscina, con bordi e gradini in andesite, è stata progettata come se si unisse allo stagno, dove vivono delle carpe Koi. Foto di Tommaso Riva

Qui c’era una risaia, devastata e sommersa da una tempesta tropicale. Il paesaggio, in origine piatto, è stato ridisegnato con 450 camion di terra. Maximilian è un vulcano. Ma è anche in questa sua urgenza creativa che sta il suo successo: voleva studiare architettura, ma sapendo di non avere la pazienza di impegnarsi in uno sforzo a lungo termine, sceglie studi in interior design e poi si appassiona alla progettazione di mobili.

La sala da pranzo nella pool house, uno dei cinque edifici della casa. Pareti e soffitto sono ritmati da travi in teak. Vista del bancone della cucina nella main house. Foto di Tommaso Riva

Un giorno, mentre è in viaggio, capita a Bali, ospite di un’amica di famiglia. È una folgorazione: l’Indonesia lo accoglie e gli offre l’opportunità di creare la sua prima collezione di mobili. L’isola diventa come una seconda madre, fino a che Maximilian, che ha anche un negozio a NY (maxidnystore.com), decide di costruire qui un luogo che sia “casa” ma anche laboratorio di prototipi, dove testare le sue creazioni prima di immetterle sul mercato. Un progetto, una passione, a volte un’ossessione, come racconta egli stesso. Che infine si rivela una benedizione.

L’isola, in teak di recupero con finitura ebanizzata, è stata costruita in loco. Luci in acrilico fuso e ottone. Foto di Tommaso Riva

In molti la definiscono “Design Wunderkind”: quanti anni ha?

«Compio 32 anni a luglio. Sono nato in Germania, a 20 ho fondato il mio marchio/studio di design a New York e a 21 ho lanciato la mia prima collezione di mobili. Non sono mai stato uno molto paziente, e ancora non lo sono diventato!».

Il tavolo da pranzo nella casa principale, di circa 7 metri. Le sedie in quercia bianca sono un omaggio a Mackintosh. Nel mobile, riproduzioni in pietra di maschere sacre delle isole della Sonda. Foto di Tommaso Riva

Oltre alla casa, anche tutti i mobili e gli elementi di decoro portano la sua firma. C’è qualche pezzo che preferisce tra gli altri?

«In realtà preferisco i gradini. Ne ho messi molti in tutta la casa in modo che ognuno di essi potesse fungere da posto a sedere, senza bisogno di troppi arredi. Volevo che fosse un unico, grande spazio vitale. Ho scoperto che il posto su cui gravito di più sono quelli dell’edificio principale (in tutto sono cinque, ndr) che si affacciano sul giardino: è il punto centrale della casa, dove sembra che tutti si incontrino naturalmente. È anche dove dimensione domestica e natura si fondono insieme».

La pool house ha un angolo bar con bancone in granito nero sostenuto da blocchi di teak di recupero. Tutti i mobili e gli accessori sono in vendita su http://www.maxidnystore.com Foto di Tommaso Riva

Chi sono i suoi maestri di design?

«A scuola mi sono innamorato del Bauhaus, di Gerrit Rietveld, del movimento De Stijl e di Donald Judd, artista che ha disegnato mobili bellissimi. Ma anche il modo in cui i miei (Elfi e Michael Eicke, proprietari del Christy’s Art Center a Sag Harbor, ndr) mi hanno cresciuto, facendomi partecipare ai loro viaggi d’acquisto, mi ha altrettanto forgiato».

La zona spa del bagno padronale, con vasca in marmo verde (su disegno) e aperta sul giardino. Foto di Tommaso Riva

Cosa la rende più felice nel vivere in ambienti che ha progettato e realizzato in toto?

«Ho sempre avuto la fortuna di vivere in ambienti unici grazie alla professione dei miei genitori. In fatto di décor son sempre stati anticonvenzionali, “bohemian chic” ante litteram. La mia passione nel curare ogni singolo aspetto in modo personale nasce da lì. Non avrei mai potuto immaginare, quando ho iniziato, che sarei stato in grado di realizzare tutto quello che mi ero prefissato. Sono partito con l’architettura, poi sono passato al giardino, poi ai mobili, e infine all’illuminazione, ai vetri, ai piatti, ai bicchieri, alle posate…».

Vista verso la master bedroom, nell’edificio principale. I differenti livelli della proprietà sono stati creati ad hoc e in seguito piantumati. In origine il giardino era un campo di riso. Foto di Tommaso Riva

Quanto tempo ci è voluto?

«Tanto! Probabilmente perché all’inizio è partito come un sogno, ma poi è diventato un’ossessione. Questa casa mi ha fatto crescere, molto di più di quanto io possa spiegare a parole».

Esterno della pool house. Tavolo e sedie sono prototipi su disegno di Eicke. Foto di Tommaso Riva

La pool house, costruita in teak di recupero nello stile giavanese detto “Joglo”. Foto di Tommaso Riva

