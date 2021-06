una-coppia-stupenda:-il-marito-di-anna-foglietta-sembra-una-star-di-hollywood

Avete mai visto il marito di Anna Foglietta? Sembra una star di Hollywood: che coppia spettacolare.

Avete mai visto il marito di Anna Foglietta? Non l’avreste mai detto (fonte getty)

Classe 1979, Anna Foglietta è un’attrice amatissima e apprezzatissima; ha conseguito il diploma presso il liceo classico, e il suo esordio come attrice avviene esattamente nella serie televisiva di Rai Tre, La squadra. Qui, ha interpretato l’agente Anna De Luca. Nel 2008 è entrato in un’altra famosa serie, Distretto di Polizia. Ovviamente, in questi anni, la Foglietta ha vestito i panni di numerosi altri personaggi.

Il suo talento è esploso ed è stato notato da tutti! E’ evidente che conosciamo benissimo la sua carriera professionale, ma cosa sappiamo invece di lei e quindi della sua vita privata? Sapete che l’attrice è sposata? Il matrimonio è stato celebrato nel 2010: ma chi è suo marito? Lui è Paolo Sopranzetti: ma l’avete mai visto? Sembra una star di Hollywood.

Avete mai visto il marito di Anna Foglietta? Sembra una star di Hollywood, incredibile!

Anna Foglietta è un’attrice che ha vestito i panni di diversi personaggi, spesso protagonista delle trame a cui ha preso parte. Questo è evidente, dato che, la bellissima attrice ha un talento innato, ed è emerso pienamente subito dopo il suo debutto avvenuto nella serie Tv di Rai Tre La Squadra! Sappiamo praticamente tutto della sua carriera professionale, ma cosa sappiamo invece di lei, e quindi della sua vita privata?

Sapete che è sposata? Il marito dell’attrice è Paolo Sopranzetti ed è ben lontano dal mondo dello spettacolo; a quanto pare, l’uomo è un consulente finanziario. Il matrimonio è stato celebrato nel 2010 e la coppia ha avuto tre meravigliosi bambini, nati esattamente nel 2011, nel 2013 e nel 2014. Ma osservate la foto, cosa notate?

Il marito di Anna Foglietta sembra proprio una star di Hollywood, non trovate? Impossibile non notare la bellezza della coppia! Nello scatto qui riportato, Anna a corredo ha scritto una dolce dedica all’uomo, per il loro anniversario.